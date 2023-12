Bolivia firmó acuerdo con una firma rusa por la explotación de litio durante dos años

Luis Arce y la presidenta de YLB, Karla Calderón / Foto: X@LuchoXBolivia

Presidente de Bolivia Luis Arce durante la firma del acuerdo / Foto: X@LuchoXBolivia

Yuri Uliyanin, representante Uranium One Group / Foto: X@LuchoXBolivia

Bolivia, nación dueña de una de las mayores reservas de litio en el mundo,la instalación de una planta para la explotación de este mineral, un proyecto que involucra 450 millones de dólares.La firma rusa, que forma parte de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica (Rosatom), asumirá el total de la inversión durante los siguientes dos años."Este convenio ratifica el modelo de producción y comercialización que planteamos a todas las empresas que quieren trabajar con nuestro litio. Nosotros participamos en todos los puntos de la cadena productiva", señaló el presidentedurante la firma del acuerdo.Bolivia tiene una de las mayores reservas certificadas de litio en el mundo, con unas 23 millones de toneladas, y se alió con China y Rusia para iniciar su explotación a escala industrial.Junto a Chile y Argentina, el país conforma el llamado "", el mayor depósito global del llamado oro blanco.Uranium One Group fue seleccionada entre siete postulantes tras la convocatoria lanzada por la estatal(YLB) hace más de un año.A partir del acuerdo, se comenzará a "procesar carbonato de litio a grado batería (destinado a ese fin), en una planta piloto que producirá mil toneladas" el primer año, precisóEn una segunda fase "la producción escalará a 8.000 toneladas y en una tercera fase se sumarán 5.000 toneladas más", para un total de 14.000 toneladas anuales, añadió.Todo el proyecto prevé una inversión de 450 millones de dólares hasta 2025, de acuerdo con el gobierno de Arce.Bolivia espera que sus exportaciones de litio alcancen el próximo año los 5.000 millones de dólares, por encima de las ventas de gas, hasta hace poco su principal recurso, pero cuya industria atraviesa una profunda crisis por la falta de inversiones en exploración.“Vamos a abrirnos nuevamente a convocar a una nueva invitación a las empresas de todos los países del mundo. Nuestras visitas que hemos hecho a la Unión Europea, a Brasil y a los países Brics, claramente han demostrado un interés muy marcado en nuestro litio”, resaltó Arce.Explicó que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías avanza en una nueva convocatoria “también para que más empresas puedan venir al país y puedan beneficiarnos con su tecnología, con sus inversiones y, sobre todo, con una mayor producción de litio, que es en realidad a donde apostamos como eje para generar desarrollo económico”.“Los tiempos para Bolivia no dan para errores y correcciones; no podemos equivocarnos y tenemos que ir con pasos seguros y firmes, porque cada uno tiene que darnos beneficio”, remarcó el mandatario, según la estatal agencia ABI.