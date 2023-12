El Congreso abrió formalmente una investigación para la posible destitución de Biden

Biden fue acusado por los republicanos por haber utilizado su influencia para beneficiar a su hijo Hunter. Foto: AFP

La bancada republicana impulsa la destitución

Biden espera ser absuelto por el Senado

El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles la apertura formal de una investigación sobre una eventual destitución del presidente Joe Biden por los controvertidos negocios de su hijo en el extranjero, una iniciativa que el presidente calificó de "artimaña política infundada".Este procedimiento no tiene prácticamente posibilidades de éxito, pero es un estorbo para la Casa Blanca cuando está lanzada la búsqueda de la reelección de Biden en las elecciones presidenciales de 2024.acusó el jefe del comité de investigación de la Cámara de Representantes, James Comer, reportó la agencia AFP.El presidente, su hijo y el partido demócrata en general niegan las acusaciones."En vez de hacer su trabajo (...) deciden perder el tiempo con esta artimaña política infundada que incluso los republicanos en el Congreso reconocen que no está respaldada por hechos", reaccionó Biden en un comunicado minutos después de la votación.Unas horas antes, su hijo"Permítanme decirlo lo más claramente posible:que se ha convertido en el blanco predilecto de los conservadores.Delante del Congreso, pero acusó a "los trumpistas", es decir a los partidarios del expresidente republicano Donald Trump, dePor eso se negó a acudir a una sesión a puerta cerrada organizada por los republicanos, que querían que compareciera ante el Congreso.El presidente de 81 años siempre ha apoyado públicamente a Hunter Biden y ha dicho en muchas ocasiones que se siente "orgulloso" de él., quien podría ser su rival en los comicios de 2024.A finales de septiembre se celebró una primera audiencia parlamentaria durante la cual los expertos coincidieron en que actualmente nada justifica una acusación contra el presidente Biden."No hay ninguna prueba de que el presidente Biden haya cometido ningún acto reprensible", añadió el miércoles el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries., afirmó el miércoles el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, tras la votación. esta investigación no se tomará "a la ligera", advirtió.La Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso puede destituir al presidente por traición, corrupción y otros delitos graves.Se trata de un procedimiento que tiene dos etapas. Después de haber llevado a cabo una investigación,En la historia de Estados Unidos ningún presidente ha sido destituido.Varios se han visto sometidos a un juicio político: Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y Donald Trump en 2019 y 2021, pero fueron absueltos.Richard Nixon prefirió dimitir en 1974 para evitar una posible destitución por parte del Congreso debido al escándalo Watergate.