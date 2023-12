Maia Mónaco: “Grito porque es una expresión que conecta las vísceras y el alma”

Foto: Lara Sartor.

La cantora argentina Maia Mónaco visitó Télam Radio para hablar sobre su tercer álbum: “Grito”, de texturas digitales y ancentrales donde se entremezclan el down tempo y trip hop, que se presenta este jueves 14 de diciembre en el espacio porteño Dune Park a las 21 horas.Mónaco explicó que “cada vez que gritamos se limpia la vibración de nuestros cuerpos físicos y etéreos, ese canal que se abre y expresa sin pensamiento, el grito como esa expresión anterior al pensamiento, al lenguaje y la razón. Una expresión que conecta las vísceras y el alma”.Al hablar sobre los tiempos en el que llega su flamante disco relata:, sentenció.Este nuevo trabajo que se suma a “Raíz” y “Cosmos” en su discografía, despliega su fuerza con tintes operísticos y reminiscencias tribales, con la participación de artistas como: Lula Bertoldi en “Quién Soy”, Julia Ortiz en “En qué nos parecemos” y el multininrtrumentista Alejandro Franov en “Mantra” y la “Impro” del cierre.La docente que investiga el sonido como facilitadora de la voz contó que : “la exploro como instrumento más allá de la estética musical desde hace muchos años. Busco habilitar en las otras personas un espacio de encuentro con su voz, yendo al encuentro del sonido propio y ver qué zonas del cuerpo están atravesadas de emociones que no les permiten abrirse o expresarse”.Maia Mónaco develó: “mientras que sobre el carácter escénico del show de presentación adelantó: “tendrá mucho que ver con el lugar que se llama “El parque de las dunas”, nos imaginamos que estamos en la arena y tiene una impronta de electrónica, un espacio sin escenario con luces muy flayeras en el piso, en las paredes y un tremendo sonido junto a la violinista Cory Guerrero y Ale Franov tocando el sitar, me gusta mucho esta sensación de lo electrónico y y lo acústico”.La compositora reveló que durante el transito de la grabación de “Grito” tuvo que afrontar uno de los momentos más especiales de su vida: “Este disco lo comencé a grabar en Marzo de 2023 y fue muy particular porque estaba acompañando a mi madre en sus últimos días en este plano. Por eso estoy muy conectada con la transformación de una etapa a la otra, con la vida y la muerte. Ella es una de mis mentoras, que me llevó a ver a Iris Scaccheri al Di Tella, me convidó de todo su mundo. Era actriz, tenía una voz preciosa y acaba de partir hace muy poquito, es una sensación extraña a veces me siento caminando entre nubes porque la extraño un montón”.Por otra parte calificó su 2023 como un año “ya que fue convocada a varios proyectos entre ellos: una performance para TED x Río de la Plata y a ser parte de la obra “Malinche” que se estrenará en febrero en el Teatro Cervantes: “me encanta volver a sacar la actriz, es algo que hice siempre hice pero hace unos años venía volcada más hacia la música, aunque acá también canto. Malinche fue una originaria mexicana absolutamente involucrada en la invasión de los españoles, que fue tomada por Hernán Cortés y que fue vendida. Es una mujer con una historia controvertida, muy resistente. Una historia que hoy con la lucha de las mujeres se resignifica”.Maia hija de Antonio Mónaco, uno de los creadores del Teatro Picadero que fue incendiado durante la dictadura cívico militar, reconoció que ante el nuevo escenario social en el que algunos artistas y conocidos son amenazados se lepor lo que llamó a “”. “Tengo mucha experiencia en haber atravesado épocas oscuras. Hoy vivo en una especie de estado de emoción permanente y tengo que trabajar mucho sobre mí para que las emociones que navegando no se desborden. Es un momento de estar con mis hijos, de acompañarnos para sortear las barbaridades que se dicen”, dijo la madre de Manuel y Valentín Oliva (Wos).