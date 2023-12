Horacio Marín asume la presidencia de YPF

El Directorio de YPF aprobará este jueves la designación de Horacio Marín como presidente de la petrolera, en el marco de una reunión en la que también se modificará el actual estatuto de la compañía para que también pueda ejercer el rol de director ejecutivo o CEO.El temario contempla la la salida del antiguo directorio y la formalización de los nuevos integrantes del cuerpo, quienes tendrán a su cargo la elección del presidente.En el mismo acto se solicitará el cambio de estatuto que permitirá a Marin ocupar también el rol de CEO, lo que se deberá comunicar a la Bolsa de Nueva York y a la Comisión Nacional de Valores, un trámite que se estima se terminará de habilitar a fines de enero próximo.Marín fue este miércoles uno de los asistentes al almuerzo del Día del Petróleo que se realizó en el Hotel Sheraton, del barrio de Retiro, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).En el encuentro participaron los principales directivos de firmas petroleras y de servicios que operan en el país.También estuvieron el presidente saliente de YPF, Pablo González, y el CEO, Pablo Iuliano; así como el titula de Pan American Energy Group, Alejandro Bulgheroni; el CEO de PAEG, Marcos Bulgheroni; el presidente de Shell Argentina, Ricardo Rodríguez; la directora general de Total Austral, Catherine Remy; y el gerente general de ExxonMobil Argentina, Daniel De Nigris, entre otros.El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue el gran ausente del evento, quien se excusó a través del anfitrión, el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón.Otro asistente de relieve fue la exsecretaria de Energía Flavia Royon, quien espera la formalización de su designación al frente de la cartera de Minería.También se encontraban otros actores del sector cuyos nombres se descuentan formarán parte del equipo de Rodríguez Chirillo, tal el caso del exsubsecretario de Hidrocarburos y Combustibles Carlos Casares, la gerenta de NRG y reciente directora de la distribuidora Cammuzi, María Tetamantti; y el exgerente de Petróleo de Tecpetrol, Luis De Ridder.En el encuentro, el único orador fue López Anadon, quien expresó que".El presidente del IAPG planteó que estas condiciones "permitirán que fluyan las inversiones para un desarrollo intensivo de los recursos, respetando el concepto de rentabilidad de las inversiones en toda la cadena de valor. Porque no solo habrá que perforar pozos, sino que habrá que atraer fabricantes y compañías de servicios y realizar importantes obras de infraestructura de tratamiento, transporte y exportación de gas y de petróleo".Durante casi 3 horas, los directivos de todo el ecosistema petrolero reunidos en las más de 100 mesas dispuestas en el salón principal del Sheraton, analizaron los alcances de las primeras medidas económicas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo, en particular el impacto de la fuerte devaluación y el incremento de los derechos de exportación.En el primer caso,Durante el almuerzo s e anticipó el nuevo aumento de precios en los combustibles que estaba ejecutando la marca Shell en la jornada, con incrementos del 37% promedio en los surtidores , lo que obliga al resto de las compañías a acompañar con los nuevos valores.Esta virtual liberación del establecimiento de precios también se está traduciendo en la comercialización local de crudo, que ya se encuentra muy por arriba de los US$ 56 dólares que la industria acordó con el Gobierno en ocasión del congelamiento de los últimos meses.Con un precio Brent -el crudo de referencia en el país-, por encima de los 70 dólares el barril, productoras y refinadoras acuerdan sus propios valores por arriba de los 65 dólares, lo que también explica en parte la necesidad de llevar esa ecuación a los surtidores.