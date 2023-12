Provincias gobernadas por JxC aceptan recortes de transferencias discrecionales

Maximiliano Pullaro / Foto: Pepe Mateos.

Provincias gobernadas por partidos que integran Juntos por el Cambio (JXC) avalaron este miércoles la decisión del Gobierno nacional de implementar un recorte en las transferencias no automáticas o discrecionales, lo que representaría un ahorro de 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI), aunque señalaron que esperan definiciones sobre cómo se concretará esa reasignación de recursos.Así lo manifestaron funcionarios deprovincias que en el primer semestre recibieron transferencias discrecionales que representaron, respectivamente, 3,7%, 3,6%, 4,9% y 1,6% de sus ingresos totales.Las transferencias discrecionales o no automáticas que la Nación gira habitualmente a las provincias y la ciudad de Buenos Aires representan el 5,5% del total de los ingresos de los 24 distritos, aunque con una marcada dispersión que tiene como extremo a Neuquén, donde alcanzan al 1,3% del total de recursos, y a La Rioja, en la que la proporción se eleva al 12,5%.Los datos cobran relevancia ante la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de restringir "al mínimo" ese tipo de transferencias que, según detalló el Ministerio de Economía, representan en total el 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI), si bien se espera que el recorte alcance al 0,5%, es decir cerca del 70% del total.", anunció el martes el ministro de Economía, Luis Caputo.Por el momento, se desconoce el alcance del corte anunciado y si se aplicará de manera uniforme o contemplando la situación de cada uno de los 24 distritos.Un informe de la consultora Politikon Chaco, en base a datos del Ministerio de Economía nacional y de los gobiernos provinciales, da cuenta de un total de transferencias no automáticas o discrecionales de la Nación al total de 24 distritos de $ 648.156 millones al segundo semestre de 2023.Como en el mismo lapso los ingresos totales de esas jurisdicciones ascendieron a 11 billones 891.596 millones de pesos, las transferencias discrecionales representaron en la primera mitad del año el 5,5%.No obstante, ese nivel consolidado dista de ser representativo de todas las realidades provinciales, ya que pasa de tener un impacto marginal en Neuquén (1,3% de sus ingresos totales al primer semestre), Chubut (1,6%) o CABA (1,9%) a uno significativo en Buenos Aires (8,1%), Santiago del Estero (9,4%) o La Rioja (12,5%).En el Gobierno de Santa Fe no hubo declaraciones públicas, si bien el gobernador Maximiliano Pullaro, tras asumir el domingo", indicó Pullaro al retirarse de la Legislatura.El ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, sostuvo que"El ministro de Economía dijo que las partidas discrecionales que enviaba el Estado nacional a las provincias que casi todas iban a desaparecer, realmente nosotros no tenemos partidas discrecionales", dijo Mema en dialogo con la prensa.En este sentido agregó que "veníamos muy postergados por el gobierno nacional en estos últimos años, por lo tanto, así como tal, a nosotros nos afectaría menos, pero no tenemos precisiones sobre las partidas que nos corresponden que no son discrecionales y están definidas por ley", dijo Mema.En Corrientes, el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, se refirió a la discrecionalidad en la transferencia de fondos nacionales y afirmó queen alusión a la administración nacional anterior.El funcionario provincial, consideró además que las provincias fueronen especial referencia a los subsidios al transporte y la energía eléctrica.", señaló respecto de la redistribución.El ministro de economía del Chubut, Facundo Ball, se mostró de acuerdo con la medida anunciada por su homólogo nacional, Luis Caputo, respecto a la eliminación de las transferencias discrecionales del estado nacional a las provincias.Ball, en diálogo con medios locales, recordó que".El flamante funcionario provincial consideró incluso que el concepto de "transferencias discrecionales encierra en sí mismo una injusticia, porque depende de la voluntad del poder central en determinar a quién le doy y a quien no".