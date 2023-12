Comenzó la segunda temporada de "Tierra incógnita", la primera serie juvenil de terror argentina

Ocho nuevos episodios ya disponibles en la plataforma de Disney+ / Foto: Prensa.

La segunda temporada de "Tierra incógnita", la serie de terror argentina que se hizo un lugar como la pionera de su género destinada al público juvenil y quemisteriosamente años atrás en un tétrico parque de diversiones, llegó este miércoles a Disney+ con laAsí lo adelantó Pedro "Pepo" Maurizi, el protagonista de esta historia, quien charló con Télam junto a su compañera de elenco Mora Fisz sobre el relato que, tras su estreno en la plataforma de streaming en septiembre del año pasado, se convirtió en todo ungracias a una trama llena de suspenso que vino a ocupar un lugar aún inexplorado en la oferta local.En esta propuesta,que viven con sus abuelos maternos y que un buen día deciden escaparse para hallar la verdad detrás del destino de sus padres, desaparecidos hace ocho años sin explicación en Cabo Qwert, el pueblo donde solían gestionar el espeluznante parque "Tierra incógnita".Allí, la dupla, junto a sus amigos y su tía (Carla Pandolfi), logra unir varios puntos que dan cuenta de la amenaza de un -hasta entonces considerado- mito local, el del Espanto, una criatura malvada que podría ser la explicación a los eventos más oscuros ocurridos en el pueblo, y que en la primera entrega es atrapado por los jovencitos, aunque no sin dejar rastros del peligro y varias cuestiones no resueltas.Ahora, Eric y Uma, con la ayuda de Pablo (Thomas Lepera) y Lila (Azucena Zhou), deberán enfrentarse tanto a las consecuencias de su hazaña mientras abundan las pesadillas como al conflictivo Axel (Tomás Kirzner), quien sabe todo sobre el Espanto, por lo que los chicos tendrán que encontrar la forma de derrotar a la criatura y liberar a sus víctimas antes de que sea demasiado tarde.En diálogo con esta agencia, Maurizi y Fisz hablaron de su experiencia en "Tierra incógnita", que vuelve con ocho episodios que también cuentan con la participación de Verónica Intile, Ezequiel Rodríguez, Silvia Kutika y Osmar Núñez, entre más.: Van a encontrar muchos misterios nuevos, y también se van a resolver muchos otros que quedaron de la primera temporada. Pero creo que lo que está buenísimo es que hay mucha evolución en las nuevas tramas, en los personajes, y obviamente muchos sustos.: Sí, mucho suspenso, y como dice la famosa frase "ganamos la primera batalla pero no la guerra", porque logramos atrapar al Espanto pero obviamente hay un montón de cosas que no sabemos sobre él, y tenemos la oportunidad de estudiarlo más de cerca, o eso creemos, ahora que lo tenemos en nuestro poder. Creo que la segunda temporada trae la posibilidad de que se termine de resolver el rompecabezas y ver cuál es la verdad detrás de lo que está sucediendo.- PM: Siento que obviamente que como cualquier experiencia traumática o difícil que tiene que atravesar un adolescente, con sus pares, amigos o hermanos, de alguna forma los termina uniendo. Son experiencias que al ser tan intensas hacen que se afiancen las amistades, o que también aparezcan conflictos, pero a la vez hay un enemigo común o un objetivo que comparten y que los lleva a cruzar sus historias y hacer que crezcan.- MF: Sí, totalmente. Yo de hecho cuando grabé la serie tenía 18 años, estaba recién saliendo de la adolescencia, aunque lo seguís siendo un poco, y me sentía súper identificada con los personajes. Si bien lo que atraviesan no tiene mucho que ver con lo que vive un adolescente promedio, me encantó porque siento que la serie no subestima a los jóvenes, que es algo que muchas veces pasa en las series, donde son tratados de tontos. Y en este caso los personajes son muy inteligentes, muy fuertes, y en cierto punto terminan sobrepasando a los adultos y luchando contra cosas muy heavy. Creo que eso está buenísimo y que la serie lo hace muy bien.- MF: En mi caso fue un sueño cumplido, este fue mi primer proyecto, y la verdad es que fue un honor para mí formar parte de una serie como esta, hecha con tanto amor, una producción increíble, y también porque me encariñé muchísimo con mi personaje.- PM: Comparto totalmente, fue un sueño hecho realidad, algo que deseaba poder hacer. Había tenido experiencias actuando y bailando en otros tipos de proyectos, pero no había tenido la oportunidad de encarnar un personaje más protagónico, con el compromiso que conlleva, y con el tipo de historia, que es algo que me atrapó y que incursiona en el miedo, que es un tema muy importante de contar. Y fue un aprendizaje muy rico trabajar con un equipo excelente en todos sus aspectos, desde lo creativo y lo técnico. Hay un montón de campos que a la hora de grabar están todo el tiempo mezclándose y tener la oportunidad de estar ahí y ofrecer lo mejor que pudiera con mi trabajo, y a la vez absorber todo eso, fue muy enriquecedor. Y sin duda me da también el deseo de poder repetirlo o tener desafíos nuevos.- PM: Creo que es una historia muy bien contada, y cuando es hecha con tanto amor y tanta unidad en el grupo y en lo que se cuenta, y con el foco puesto donde tiene que estar, es universal. Traspasa cualquier tipo de cultura, porque el miedo es un enemigo natural que todos tenemos y experimentamos en diferentes etapas de nuestras vidas. Y creo que la serie habla de eso, de hacerle frente a ese miedo en busca de la verdad o de poder realizarse a uno mismo, es un gran combo.- MF: También siento que la serie trata temas para chicos que antes no estaba muy visto, yo por lo menos cuando era chica no vi ninguna serie de terror que fuera apta para mí, y siento que está destinada para ese público.