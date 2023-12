La oposición "Xeneize" inspeccionó la Bombonera por las elecciones en Boca

Foto: Captura Youtube.

Dirigentes de la lista opositora en las elecciones para presidente de Boca que encabeza la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri inspeccionaron este miércoles las carpas que se instalaron en el campo de juego de la Bombonera y en las que el domingo se desarrollarán los comicios.Los integrantes de la oposición también revisaron las boletas y los alrededores del estadio para verificar la seguridad.El "mundo Boca", así, ya está listo para una de las elecciones de autoridades más apasionantes de sus 118 de años de historia. El oficialismo presentará la fórmula integrada por el ídolo Juan Román Riquelme (candidato a presidente, hoy vice) y el actual titular de la institución, Jorge Ameal.(en 2019 fueron más de 36.000).Para saber si el socio está empadronado o no tiene que ingresar a la web oficial de la institución (pestaña Soy Socio de Boca) y allí encontrará los datos para saber si puede participar de las elecciones de este domingo. La otra forma es directamente acercarse al hall central del estadio Alberto J. Armando, donde se encuentran los padrones oficiales.Para sufragar el próximo domingo hay que contar con 2 años de antigüedad como socio activo hasta el 2 de noviembre de este año, tener 18 años o más y pertenecer a alguna de las siguientes categorías: vitalicio, activo, interior o exterior para el día de la elección y no ser empleado del club.No se podrán entrar con remeras o camisetas de Boca que digan el nombre de Riquelme o de alguno de los candidatos.Todavía no están confirmados los cierres de campaña. Del lado del oficialismo la idea era hacerla en una de las agrupaciones del sur del Gran Buenos Aires, pero todavía hay dudas en el entorno de Riquelme si sería conveniente hacer un discurso fuerte cuando falta tan poco para el domingo y según las encuestas que manejan estarían ganando por cerca de 10 puntos.Del lado del macrismo se piensa en el jueves o el viernes como cierre de campaña en lugar de CABA y, según le dijeron allegados a la fórmula a Télam, son optimistas de poder llegar el fin de semana "cabeza a cabeza".A la espera de quien será el presidente por cuatro años de mandato, Román y su Consejo de Fútbol son optimistas y se estuvieron movimiento para el armado del plantel para el Boca 2024, porque la pretemporada comienza el martes 26 y alrededor de un mes después la nueva Copa de la Liga.Más allá de la gran posibilidad de que Diego Martínez se convierta en el nuevo entrenador y de la llegada de Carlos Bianchi como asesor, empiezan a sonar los nombres del chileno Arturo Vidal, Éver Banega, Rubén Botta y ahora también el venezolano Yeferson Soteldo como posibles refuerzos."Lo que yo puedo decir son dos cosas: tiene contrato con el Santos (Brasil) y que nos han contactado varios equipos de Argentina. Más allá de eso todavía no podemos especular", dijo Sebastián Cano, representante de Soteldo, que viene de descender con el equipo paulista, en Radio Continental.