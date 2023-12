Cornejo advirtió que no tiene "vocación" de detener la obra pública

Cornejo no quiere detener la obra pública en Mendoza.

Sabemos que muchas familias mendocinas viven de la construcción, y que con esos diálogos y consensos que hemos podido generar, tenemos las bases para trabajar juntos y para que la obra pública no se detenga. pic.twitter.com/4T741ORaWy — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 13, 2023

La obra pública en Mendoza

El gobernador sostiene que "muchas familias" dependen de que se continúen las obras.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, hizo público este miércoles su "vocación" por "", al contradecir el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de que se suspenderían aquellas obras que no hubieran comenzado.Cornejo dijo que, de esta forma, procura transmitir "un poco de certidumbre en un marco de enorme intranquilidad”, tras los anuncios formulados durante la víspera por Caputo, en relación a las obras públicas.“Creo que hay que honrar ese mandato de cambio del modelo económico.. Varios de los gobernadores estamos unidos para dar esa tranquilidad y ese apoyo inicial que requiere este cambio del modelo económico”, fundamentó el mandatario.“Es obvio que para que sea exitoso el proceso de cambiar la forma de funcionamiento de la economía, debe haber poder político para explicarlo”, señaló Cornejo, y apuntó que, para “convencer a la mayoría de la población de que ese es el rumbo”.En relación con las medidas anunciadas por el Gobierno nacional sobre obra pública, el mandatario mendocino mencionó que “equilibrar las cuentas a nivel nacional requiere una serie de medidas, pero,”.Luego, desde su cuenta Twitter, el mandatario cuyano planteó: "Sabemos que muchas familias mendocinas viven de la construcción, y que con esos diálogos y consensos que hemos podido generar, tenemos las bases para trabajar juntos y para que la obra pública no se detenga".En este sentido, Cornejo mencionó algunos ejemplos de la provincia de Mendoza en los que no se avanzará de acuerdo con los últimos anuncios, entre los que mencionó las obras en la Ruta Nacional 143, la doble vía de la Ruta 40 y los trabajos del túnel Caracoles.Sobre la situación provincial en este aspecto, el gobernador señaló que “hay obras provinciales, pocas, porque estuvimos bastante discriminados por el Gobierno nacional (saliente). Están por convenio en distintas etapas de ejecución donde la Provincia viene cumpliendo con los pagos y la Nación viene revirtiendo con retraso. En esas obras también queremos cumplir con nuestros proveedores y para eso estamos trabajando en estos replanteos, movimientos de partida, etcétera”.Cornejo anticipó que va a trabajar “para usar el gran capital que tiene Mendoza”, al mencionar el resarcimiento de la promoción industrial que consiguió durante su primer mandato en la provincia.“Son 1.023 millones de dólares, de los cuales ya están disponibles más de 940 millones de dólares. Ese fondo quiero aplicarlo a proyectos que generen riqueza”, remarcó.Sobre proyectos energéticos, el mandatario provincial sostuvo que “hay proyectos hidroeléctricos en trabajo”.Y añadió: “Creemos que los tiempos que vienen de cambio de poder económico requieren que el sector privado se comprometa con la generación de energía. Estamos dispuestos a poner recursos para obras como El Baqueano, pero en una proporción limitada porque creemos que la energía, en un país normal y una vez tranquilizados los mercados, debería ser atractivo para el sector privado de la construcción y otros sectores”.“Hoy somos autosustentables en energía, entre los que producimos, pero estamos interconectados lamentablemente a un país que tiene problemas y creemos que podemos seguir generando mayor energía”, subrayó Cornejo al mencionar que se trabajará en pequeños proyectos repartidos en todos los oasis provinciales.“Necesitamos que se estabilice la economía”, puntualizó el gobernador, y agregó que “es conveniente actuar con paciencia, tolerancia social y tolerancia institucional” en este contexto macroeconómico.