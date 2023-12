FIFA Gate: Duro revés judicial para el empresario Alejandro Burzaco

Evasión y asociación ilícita

El empresario, ex CEO de Torneos y Competencias, recibió este miércoles un duro traspié judicial, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal volviera a, un caso de corrupción en el que estuvieron involucrados empresarios y dirigentes de fútbol de todo el mundo.La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueves Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, confirmó la medida tomada en agosto pasado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico: revocar el sobreseimiento con el que Burzaco había sido favorecido hace dos años.La causa se inició a partir de una investigación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el marco del llamado FIFAGate. Del mismo modo,Los jueces consideraron que la defensa de Burzaco limitaba la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, lo que no alcanza para rebatir el razonamiento que sobre el particular había realizado la Cámara de Apelaciones.La causa principal se inició a raíz de la denuncia presentada contra Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis, Torneos y Competencias SA, Full Play SA, Full Play Internacional, Televisión SA y TyC Sport SA, por la, en concurrencia con encubrimiento de activos procedentes de actividades ilícitas.Según la acusación,compuesta por tres o más personas que, al menos entre 2010 y 2016, habría estado destinada a cometer indeterminados delitos tributarios.Además, habrían evadido el pago en concepto de Impuesto a las Ganancias a los que se encontraba obligada TyC SA por las sumas de $23.905.339,28 en el período fiscal 2012; $70.142.647,03 en 2013; $208.844.500,25 en 2014; $259.905.339,28 en 2015; y $154.005.359,14 en 2016.Las evasiones mencionadas se habrían producido mediante el ocultamiento de sumas millonarias obtenidas por la comercialización de derechos sobre determinados torneos de futbol, para lo cual se habrían utilizado distintas sociedades vinculadas a Torneos y Competencias SA y a Alejandro Burzaco.Según la Cámara de Apelaciones, las maniobras presuntamente utilizadas para la ocultación de los pagos de sobornos clandestinos y de las ganancias marginales obtenidas por TyC SA entre 2012 y 2016, surgirían de la declaración prestada el 16/11/2015 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos Distrito Este de Nueva York, mediante la cual Burzaco reconoció su culpabilidad de una serie de delitos, y del Acuerdo de Acusación Diferida celebrado por el representante de aquella sociedad el 13/12/2016 con la Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.