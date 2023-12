"Barbie" sigue batiendo récords: 18 nominaciones en los premios Critics’ Choice Awards

La película con el protagónico de Margot Robbie se convirtió en la gran sensación de la temporada con récords de taquilla / Foto: Prensa.

“Barbie”, la cinta de Greta Gerwig con el protagónico de Margot Robbie que se convirtió en la gran sensación de la temporada cinematográfica con récords de taquilla, se alzó en las últimas horas con 18 nominaciones a los premios Critics’ Choice que entrega la crítica especializada norteamericana.La película, que había resultado, acumuló ahora nada menos que otras 18 nominaciones para la 29na. edición de los Critics’ Choice Awards, que serán entregados el próximo 14 de enero por la asociación que reúne a más de 600 críticos de Estados Unidos y Canadá.Se erigió así en la más nominada en la historia de estos premios, superando anteriores hitos que ostentaban “Todo en todas partes al mismo tiempo” y “La forma del agua”, con 14.“Barbie” puede ganar, entre otros, los galardones en los rubrosde reparto para Ryan Gosling, mejor actriz de reparto para America Ferrera y Mejor canción original por tres de sus temas: “Dance the Night”, “I’m Just Ken” y “What Was I Made For?”.La otra gran bomba de la temporada,de Christopher Nolan, yde Yorgos Lanthimos, siguen en el listado entre las más nominadas con 13 cada una.Las tres integran la preciada categoría de Mejor película, que completan, de Cord Jefferson;, de Martin Scorsese;, de Blitz Bazawule;, de Alexander Payne,, de Bradley Cooper;, de Celine Song; y, de Emerald Fennell.En la misma ceremonia, que en la región podrá verse por la señal TNT y la plataforma HBO Max, se entregarán también los premios en el rubro televisivo, que se conocieron la semana pasada. Allí quedaron como favoritas dos propuestas del rubro dramático:, de Apple TV+, con seis nominaciones; y la temporada final de, de HBO y HBO Max, con cinco.