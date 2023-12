Economistas cruzan respaldos, dudas y críticas tras los anuncios de Caputo

Ilan Goldfajn del BID.

Economistas analizaron este miércoles con diversas miradas y expectativas el paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo,, y el incremento en la ayuda social vía Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.El, manifestó su respaldo a las medidas económicas y aseguró que el organismo crediticio multilateral "está listo para apoyar las reformas estructurales" de la Argentina."Doy la bienvenida a las medidas decisivas que Argentina anunció. El BID está listo para apoyar sus reformas estructurales, incluido el apoyo a los más vulnerables y al mismo tiempo impulsar la eficiencia de las acciones fiscales", afirmó Goldfajn en la red social X.En tanto, elllegando a "algo más del 60% en diciembre y enero",siempre que las medidas recientemente anunciadas "se ejecuten correctamente".La hipótesis de base actual de la entidad bancaria norteamericana "supone una inflación mensual media del 13,3% en el segundo trimestre de 2024, del 4,5% en el tercero y del 2,3% en el cuarto", precisó JP Morgan en un documento dado a conocer tras el anuncio de Caputo.El, destacó la, al tiempo que consideró "poco inevitable" que "finalmente el ajuste lo pague la gente"."Todas las medidas de ajuste son impositivas, de baja de subsidios y de jubilaciones", indicó Rubinstein en declaraciones a Urbana Play, y concluyó:No obstante, el economista advirtió que "el éxito técnico de la devaluación es que no suba el dólar paralelo y eso no está muy claro".Por su parte,, afirmó que las medidas anunciadas "no dan previsibilidad a la Argentina", sino que son "un conjunto de medidas de emergencia porque no está dando un horizonte quizás hasta un año"."Tenemos un programa económico que busca dar previsibilidad en materia de precios, en materia cambiaria y se ha quedado sólo en una parte que es buscar el ajuste fiscal", evaluó Redrado también en diálogo con Urbana Play.En tanto,, consideró en diálogo con esta agencia queSi bien subrayó que "siempre quedan cosas pendientes y hay algunos riesgos, se puede ver que se van a dedicar a esto y tratarán de hacerlo de manera contundente".Para el, algo que se verá con la cotización de los dólares financieros", dijo en declaraciones a Urbana Play."Esto empieza a normalizar la situación por la cual antes teníamos una larga fila de importadores que demandaban dólares y muchos exportadores que eran renuentes a liquidar, porque estaban liquidando a un precio muy diferido al de mercado, y si esa brecha se achica, esto comienza a normalizarse", enfatizó.Por su parte,, dijo queSzewach advirtió que habrá "meses de fuerte recesión y fuerte inflación", y que eso tendrá "efectos para los importadores, los jubilados, los que reciben el Plan Potenciar, las empresas de obras públicas", según manifestó en diálogo con Radio Rivadavia.En tanto,, consideró que, y planteó que "la pregunta central que hay detrás de lo anunciado hasta acá es cuánto da la inflación y cuánto da la recesión"."Hoy estoy más preocupado por el tema de la inflación porque va a venir por arriba de lo que me imaginaba, porque no me imaginaba semejante saque cambiario", dijo en una entrevista a Radio Mitre.s, consideró quen que apuntan a varios de los desequilibrios económicos acumulados en los últimos 12 años, resolviéndolo de manera brusca y casi brutal"."Por un lado, el recorte de gastos y el aumento de impuestos que apuntan al déficit fiscal, pero hay otro impacto, que es el de la aceleración inflacionaria, que permitiría licuar muchos de estos gastos", indicó Kalos en declaraciones a Télam.A modo de síntesis, remarcó que el Gobierno "por ahora apunta con una corrección brutal de los desequilibrios macroeconómicos que puede o no ser el inicio de un proceso de estabilización y recuperación, mientras tanto, el ajuste sobre la población en general es muy claro y los próximos meses van a ser muy difíciles hasta que veamos cómo continúa la política económica".