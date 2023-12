Bésame mucho: el bolero es Patrimonio de la Humanidad y ellas así lo cantan

Las voces femeninas que enamoran desde el bolero. (Arte: Jazmín Guzmán)

"Veinte años" (María Teresa Herrera y Rafael Zequeira) VER VIDEO

Amor a la mexicana

"Cenizas" (Toña La Negra) VER VIDEO

"Bésame mucho" (Sara Montiel) VER VIDEO

"Cheque en blanco" (Paquita, la del Barrio) VER VIDEO

Desde Cuba, con amor

"Miénteme" (Olga Guillot) VER VIDEO

"Bolero a la vida" (Omara Portuando) VER VIDEO

El bolero en voces argentinas

"Tú me acostrumbraste" (Estela Raval) VER VIDEO

El bolero en voces de las nuevas generaciones

"Por qué me fui a enamorar de ti" (Mon Laferte) VER VIDEO

Producto de la herencia musical de las culturas africana e ibérica, de gran influencia durante la época de la colonia,. Las sonoridades heredadas de la clase alta española con su Opera y su Zarzuela se unieron a la musicalidad africana de los hombres esclavizados; las guitarras y la percusión se encontraron para dar vida a este ritmo popular bailable, lento e íntimo, que invita al roce de los cuerpos y las palabras de amor. El nuevo género siguió viaje por todo el caribe y países de habla hispana como México, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, Argentina, Uruguay y Chile.Desde sus primeros pasos, en aquel Santiago de Cuba de fin de siglo, lo hizo de la mano -y de la voz y de la composición- de la mujer: son varios los nombres de quienes forjaron el género desde la primera hora como la compositora, guitarrista y cantante; la compositora, pianista y cantante; la soprano; la cantante y compositora; la cantante, guitarrista y compositoray la intérpreteY muchas las que luego continuaron, a través del tiempo, llevandolo en la voz y en el alma, en ocasiones resignificando la idea del amor que instaló en el bolero la enunciación y composición masculina, para instalar en cambio otro punto de vista, el amor propio, el empoderamiento ante el sufrimiento amoroso.Celebremos a algunas de estas cantantes, compositoras, músicas, (solo algunas del enorme universo de boleristas mujeres) cuyos aportes convirtieron al bolero en un patrimonio cultural de la humanidad., nacida en un barrio del puerto de Veracruz, ciudad mexicana por la que entraron los ritmos tropicales que venían de Cuba, la voz estremecedora de las canciones de Agustín Lara, quien escribió exclusivamente para ser cantados por ella muchos de sus grandes temas;, cuya impronta temperamental en la interpretación le valió el mote de “la emocional”;, y su decir único y desgarrador de una mujer que le canta a otra, son solo algunos de los nombres que, desde México, llevaron al bolero a su máximo esplendor.La mexicana, una de las grandes pianistas y compositoras de la historia, fue además quien compuso el tema en español que supo obtener el Récord Guinness como: "Bésame mucho".Grabado en más de veinte idiomas y con más de mil versiones,(otra inolvidable intérprete de boleros, de origen español), esta canción de autoría femenina se abrió paso en los años 40, desafiando la omisión de la mujer como sujeto deseante, y la primera mujer en interpretarla por aquellos años fue, una de las boleristas más importantes de México conocida comoMéxico también nos dio a, “Reyna y defensora de las mujeres”, tal como se define en sus redes esta artista que, como bien lo resume el título de su último lanzamiento discográfico,Las letras de su repertorio ciertamente sonCon su mensaje, Paquita no sólo se planta contra la violencia machista, también lo hace con la victimización de la mujer en el plano amoroso: a los ex no se los llora, que solo se los reemplaza; que no hay mujeres feas, que solo hay maridos jodidos; y que algunos, lejos de calificar como hombres, apenas alcanzan la categoría de rata de dos patas. No es casual que también se la conozca como. Canciones que hablan de amor, sí, pero de amor propio.Olga Guillot, hija de madre mulata y padre de origen catalán, fue apodada la “Reina del Bolero” y es considerada una de las máximas exponentes del género., las cantaba y las actuaba. Gracias a sus dotes actorales, sabía transmitir como pocas la intensidad de la pasión amorosa o el dolor desgarrador del desamor.Sus icónicas versiones dele dieron proyección internacional; fue una consagrada en Europa, y compartió escenario nada menos que con Edith Piaf.Canta la cubana: “Vida, te traigo un bolero / Porque me has querido y te quiero. / Vida, eres mía y de nadie. / Vida, hay tiempo y espacio./ Queda tanto por vivir”.Son los versos deuno de los temas que se incluyen en el álbum “Vida” (2023), el último lanzamiento discográfico de la legendaria intérprete cubana que a sus 93 años de edad le valió un nuevo premio en su carrera: el Latin Grammy 2023 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional.que comenzó a mediados del año pasado y con la que actualmente Omara viene recorriendo los escenarios del mundo, llevando el repertorio de su vasta trayectoria musical para despedirse de los shows internacionales.Esta despedida no implica retirarse de la música, como lo aclarara oportunamente el entorno de Omara; quien fuera la gran voz femenina del mítico proyecto “Buena vista Social Club” continúa deslumbrando con su arte, con tanto por vivir.Basta escuchar a, a, o a, entre muchas otras, para destacar el aporte de cantantes argentinas al género declarado patrimonio cultural de la humanidad.Y por supuesto, la voz argentina que quedará por siempre abrazada al bolero:Esa voz que trascendió las fronteras de nuestro país hacia muchos otros lugares del mundo, desde los años 50, hasta hoy,, sus inolvidables versiones de canciones como “Perdón”, “Perfidia” y “Tu me acostumbraste” la convirtieron en uno de los máximos referentes del género.La chilena: su abuela, cantante de este género, la despertaba y entonaban juntas hasta la madrugada, la llevaba a los salones de bailes, le transmitió la pasión por esta música, a la que ella continúa dando su impronta, e incluyendo siempre en su repertorio.También la portoriqueña, quien se destaca en la escena musical argentina con el nombre artístico de, trae el bolero en la sangre, herencia de su padre Mike Acevedo. Entre los ritmos que suelen recorrer cada uno de sus discos (el reggae, ska, jazz, dub, rocksteady), siempre hay un bolero. Y su maravilloso álbum “La herida”(2012) está integrado exclusivamente por ellos.