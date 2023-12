Músicas del "Litoral" se suman al mapa sonoro que traza el dúo Tozzola-Cacoliris

"Los desafíos interpretativos pasan por poder capturar la autenticidad de las tradiciones folclóricas incorporando arreglos floridos y momentos de improvisación" Matías Tozzola

De la mano del reciente lanzamiento de Litoral que el jueves será presentado en la sala porteña Giuffra, el dúo Matías Tozzola-Horacio Cacoliris expande a guitarra y percusión su trabajo en torno a las músicas argentinas en una experiencia que los instrumentistas definen como la decisión de "fusionar la tradición y la innovación"."La impronta del dúo se equilibra con el desafío de mapear la música argentina creando una interpretación única que respeta la herencia musical pero también aporta elementos propios", apunta el guitarrista Tozzola en entrevista con Télam.Laplasmó sus búsquedas estéticas sobre regiones sonoras del país en las placas Norteñas, Pampas (publicadas en 2022) y también en el nuevo repertorio de Litoral.El álbum se nutre de las piezas(galopa de Horacio Castillo),(rasguido doble de Aníbal Sampayo con la participación de la cantante Josefina Casco),(chamamé de Tozzola) y(gualambao del recientemente fallecido artista misionero Ramón Ayala).Litoral tendrá su puesta en vivo el jueves 14 desde las 20.30 en el espacio ubicado en Pasaje Giuffra 371, donde la intérprete invitada será Manuela Argüello.El percusionista Cacolaris adelanta a Télam sobre el concierto por venir que sumará "otras músicas litoraleñas arregladas para la ocasión, además de un repaso de todos los discos e incluso de músicas que aún no fueron grabadas"."El detalle de hacer esta presentación en Giuffra también tiene un significado estético y visual dado que la decoración del espacio está cubierta de plantas, lo que nos permite tener una escenografía que remite a lo selvático muy a tono con lo litoraleño", se explaya.Tozzola tocó con Terry Riley, Lila Downs, Grisha Goryachev y Ramón Ayala, entre más, fue miembro fundador de la compañía El Sueño de los Elefantes, es guitarrista solista de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y como solista grabó "Autorretrato" (2017) y "Hablando de Volar" (2020).En el caso de Cacoliris su universo comprende las músicas populares de Argentina, Latinoamericana y Medio Oriente, además de jazz. Es parte del trío de Alberto Rojo y se integró a grupos de Quique Sinesi, Franco Luciani, Lorena Astudillo, Néstor Acuña, "Bruja" Salguero y el guitarrista turco Serkan Yilmaz.- Matías Tozzola: Los desafíos interpretativos pasan por poder capturar la autenticidad de las tradiciones folclóricas incorporando arreglos floridos y momentos de improvisación.Horacio Cacoliris: Desde el respeto y la dedicación. En mi caso particular he tenido la suerte de tocar y grabar con varios artistas del género, quienes en distintos momentos de mi vida musical me han enseñado mucho sobre la música litoraleña, que además sabemos que tradicionalmente no posee percusión. Recuerdo con mucho cariño en mis primeras incursiones dentro del género unas juntadas con Néstor Acuña, con quien fui delineando bajo su estricta supervisión diferentes patrones rítmicos para acompañar el chamamé y la galopa. En el caso de Matías, además de ser un estudioso de todas las músicas que interpreta también se reunió con guitarristas referentes del género previo a la grabación de Litoral para mostrarles un poco lo que veníamos interpretando y tener una opinión ajena autorizada.- HC: El disco está recién salido y convengamos que todas las devoluciones hasta ahora han sido de amigos y familia que nos dicen que es maravilloso (risas), pero hay una anécdota que para mí es muy significativa: hace unos días dimos un concierto en la ciudad de Campana justo el día después de la salida de Litoral y al finalizar se nos acercó a saludarnos una pareja de correntinos que nos hicieron saber que ellos escuchaban generalmente chamamé tradicional y que nuestra interpretación les había parecido novedosa, agradable y muy fina sin perder la esencia del género. Para mí ese tipo de comentarios, alejados del conocimiento técnico o del vínculo emocional, valen muchísimo.- MT: Fue escrito específicamente para este disco luego de haber prometido que si Argentina ganaba el Mundial de fútbol iba a componer un chamamé de corte tradicional para grabarlo en este álbum.- MT: El diálogo entre Norteñas, Pampas y Litoral se establece a través de la exploración de diferentes géneros folclóricos, conectando regiones y tradiciones musicales de Argentina en una expresión cohesiva.- HC: La próxima región que vamos a abordar va a ser la más cercana geográficamente para nosotros ya que se la vamos a dedicar a la música de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien Matías es un reconocido guitarrista del género y yo me encuentro desarrollando un método sobre la percusión en el tango no deja de ser otro desafío, algo a lo que ya nos estamos acostumbrando.