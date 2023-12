Para la Asociación Bancaria, las medidas son "salvajes" e implican una "confiscación"

La Asociación Bancaria criticó las nuevas medidas económicas. /Foto: Victoria Gesualdi.

La Asociación Bancaria (AB) advirtió este miércoles que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, son de unaEn un comunicado titulado "Salvajes", la AB -que encabeza el diputado nacional por el Frente de Todos Sergio Palazzo- indicó que las medidas "y agregó:"Son los que tienen incorporado como parte de su salario diferido los subsidios a los servicios públicos y transportes públicos, los que ya no pagan impuesto a las ganancias cuarta categoría y los que van a ver violentado su patrimonio por la brutal devaluación", agregaron en el texto.El comunicado recuerda asimismo que en la campaña electoral desde La Libertad Avanza "dijeron que el ajuste era para la clase política, para la casta y que el ajuste no recaería sobre el común de la gente"., los despidos masivos en el Estado dejan sin trabajo a miles de empleados estatales, la eliminación de obra pública excluye a más de 250 mil trabajadores, pymes y prestadores de esta actividad", detallaron en el comunicado.Además, el sindicato de los bancarios advirtió que medidas como "la reversión de la reforma por ganancias, que implica que un millón de trabajadores vuelvan a pagar ganancias, la quita de los subsidios al transporte y energía afectará directamente a los trabajadores y al pueblo en general, sumado a que se eliminan las fórmulas de movilidad de las jubilaciones y actualizaran por decreto".Por último,"Invitamos y llamamos a la reflexión de las nuevas autoridades, que las medidas de ajuste las hagan con el poder económico real, con la verdadera casta, con los poderosos que históricamente vivieron del Estado, ahí tienen que buscar los recursos y no castigando a trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, que viven de un ingreso", concluyó el comunicado gremial.