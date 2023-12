El PRO respaldó las medidas de Caputo, pero la UCR y Cambio Federal expresaron reservas

Ritondo señaló que "hay que tomar medidas de shock extremas para no ir a una hiperinflación" / Foto: Archivo.

Para Vidal el anuncio del ministro de Economía "no es todavía un plan económico"

Massot cuestionó que los anuncios no hayan incluido una política salarial / Foto: Archivo.

Entendibles y no tanto

Es muy entendible todo y vamos a apoyar (en general) desde el Congreso, pero lo de Ganancias es tan obvio como insólito (estaba mal la reforma y la votaron con @SergioMassa para dejarnos afuera del balotaje...ahora vienen con la escupidera). Lo de las jubilaciones hay que… https://t.co/8GHqQb0BsL — Las fuerzas de la Constitución (@martintetaz) December 13, 2023

Mientras los dirigentes del PRO Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, desde el radicalismo y Cambio Federal expresaron distinto grado de reserva respecto al fuerte ajuste fiscal que aplicará el gobierno.Tras una reunión del partido convocada en la localidad de Olivos por el expresidente Mauricio Macri , el diputado nacional Cristian Ritondo calificó a las medidas como "necesarias" y suscribió el diagnóstico oficial señalando que "hay que tomar medidas de shock extremas para no ir a una hiperinflación".En un sentido similar se pronunció la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, quien sin embargo advirtió quey que aún no conocen "el paquete de medidas que van a mandar al Congreso".En tanto, el diputado nacional Diego Santilli aseguró que "venimos de un gobierno que gastó más de lo que generó" y que por esto hay "un problema serio y grave" en materia económica.El legislador informó además que, en la que seguramente la fuerza principal de Juntos por el Cambio analizará las primeras medidas económica del gobierno de Javier Milei.El diputado nacional Martín Tetaz (UCR) consideró "entendibles" las medidas anunciadas Caputo y anticipó el respaldo de Juntos por el Cambio a esas iniciativas, aunque juzgó de "insólito" un eventual cambio en el impuesto a las ganancias, al recordar que La Libertad Avanza (lla) respaldó la modificación impulsada meses atrás por el exministro de Economía, Sergio Massa.Asimsimo, advirtió que la posible decisión del Gobierno depara "proteger a los viejos"."Es muy entendible todo y vamos a apoyar (en general) desde el Congreso pero lo de Ganancias es tan obvio como insólito (estaba mal la reforma y la votaron con @SergioMassa para dejarnos afuera del balotaje...ahora vienen con la escupidera). Lo de las jubilaciones hay que revisarlo; hay que proteger a los viejos", aseveró el diputado en su cuenta de la red social X (ex Twitter).En tanto, el diputado Nicolás Massot (Cambio Federal)y si bien reconoció que en muchos casos las medidas "eran inevitables", recordó que durante la campaña electoral el presidente Javier Milei "decía que el ajuste lo iba a pagar la casta y la política"."Muchos sabíamos que Milei no era preciso cuando hablaba de que el ajuste lo iba a pagar la política y la casta, era falso y es un desafío ver como interpreta su electorado esto", dijo el legislador a Futurock FM, al tiempo que advirtió que "el gran ausente en los anuncios económicos fueron los salarios" y que "hubo un cambio notable entre lo que se dijo en campaña y las medidas anunciadas"."El gran ausente en los anuncios, que fueron correcciones de precios relativos, como los subsidios que son muy relevantes en la economía de las familias, fue el salario, de todode nuevas medidas "con inflación, recesión y falta de empleo, si no contemplamos también un incremento de salario y de ingresos".