El seleccionado Sub 23 de Mascherano enfrentará a Ecuador en Caseros

El seleccionado argentino Sub 23, dirigido por Javier Mascherano, afrontará este jueves el primero de los dos amistosos ante Ecuador como parte de la preparación para el Preolímpico de enero en Venezuela.El partido se disputará desde las 20.05 en el estadio Ciudad de Caseros y será transmitido por DSports.El segundo amistoso de la serie ante la "tri" será el próximo domingo a las 19.05 en el estadio de Quilmes.El seleccionado argentino Sub 23 se prepara para el torneo Preolímpico que se llevará a cabo del 20 de enero al 11 de febrero en Venezuela.El representativo nacional, medalla de oro en Atenas 2004 y Beijing 2008, buscará una de las dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024.Argentina encabeza el Grupo B, que completan Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.El Grupo A está conformado por el local, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador.El seleccionado conducido por Mascherano disputará ante Ecuador la tercera serie de amistosos.En octubre, enfrentó a Venezuela en el predio Lionel Messi de Ezeiza con sendos empates 0-0 y 1-1.Luego, viajó a Japón para medirse con el combinado local: en el primero fue derrota por 5-2 y luego empate sin goles.Para este ciclo de trabajo, Mascherano convocó a los siguientes futbolistas:. Arqueros: Leandro Brey (Boca Juniors), Rocco Ríos Novo (Phoenix Rising, EEUU), Facundo Sanguinetti (Banfield) y Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata).. Defensores: Aaron Quirós (Banfield), Marco Di Cesare (Argentinos Juniors), Ian Glavinovich (Newell’s Old Boys), Lucas Esquivel (Atlético Paranaense, Brasil), Joaquín García (Vélez Sarsfield), Nicolás Valentini (Boca Juniors) y Gonzalo Luján (San Lorenzo de Almagro).. Mediocampistas: Baltasar Rodríguez, Juan Nardoni (Racing Club), Federico Redondo (Argentinos Juniors), Juan Sforza (Newell’s Old Boys), Bruno Zapelli (Atlético Paranaense, Brasil), Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Cristian Medina (Boca Juniors) y Rodrigo Villagra (Talleres).. Delanteros: Facundo Farías (Inter Miami, EEUU), Thiago Almada (Atlanta United, EEUU), Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Francisco González (Newell’s Old Boys), Santiago Castro (Vélez Sarsfield), Ramiro Enrique (Orlando City, EEUU) y Pedro de la Vega (Lanús).