Ritondo, Santilli y Vidal apoyaron las medidas económicas anunciadas por Caputo

Los dirigentes del PRO Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, Luis Caputo, tras una reunión del partido convocada en la localidad de Olivos por el expresidente Mauricio Macri."Fue un encuentro de distintos dirigentes del PRO. Charlamos sobre el futuro y coincidimos en la necesidad de seguir encontrándonos. Las medidas creemos que son necesarias. Hay que pensar qué fue lo que pasó en el país. Este es resultado de años de gobiernos kirchneristas. Hay que tomar medidas de shock extremas para no ir a una hiperinflación",Asimismo, el diputado señaló que se consideran "un partido responsable y un bloque responsable en el Congreso", y remarcó que "la lógica" que maneja esa fuerza es "acompañar en la medida que las políticas que se apliquen sean buenas para Argentina".Asimismo, indicó que en la reunión "no se habló de la presidencia del PRO", y justificó la ausencia de la titular del espacio, Patricia Bullrich, al explicar que como ministra de Seguridad "tiene cosas más importantes que hacer", pero estimó que "seguramente después se sumará" a otras reuniones.A su turno,y que por esto hay "un problema serio y grave" en materia económica.El legislador también informó que este miércoles, a las 15, los integrantes de la bancada del PRO tendrán una reunión en la Cámara de Diputados.Por su parte,y que aún no conocen "el paquete de medidas que van a mandar al Congreso"."No sabemos el impacto que tienen muchos de los anuncios, creemos que la Argentina recibió una bomba que construyó (el expresidente Alberto) Fernández, (la exvicepresidenta) Cristina Kirchner y (el exministro de Economía) Sergio Massa".Por esto, Vidal remarcó que fueron "cuatro años que no tuvieron un plan y nos llevaron a este nivel de pobreza"."Venimos alertando una bomba que le iba a tocar al próximo".Por otro lado,"Hemos tenido muchísimas y vamos a tener muchísimas más seguramente a lo largo del verano", concluyó.