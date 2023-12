Alderete: "Este plan lo pagará el pueblo y no los ricos"

Alderete dijo que "este plan lo pagará el pueblo y no los ricos". Foto: Pepe Mateos

El ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: Analía Garelli

El coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Juan Carlos Alderete opinó este miércoles que las medidas que pondrá en marcha el actual Gobierno respecto a las medidas anunciadas el pasado martes por el ministro de Economía, Luis Caputo.Agregó que "la quita de subsidios en las tarifas de energía, transporte, la paralización de la obra pública, el congelamiento del programa Potenciar Trabajo y la devaluación van a impactar fuertemente en los sectores más vulnerables y en el conjunto de la clase trabajadora".El ex diputado del bloque de Unión por la Patria (UxP) sostuvo que las medidas, "además de agravar la situación de millones de argentinos que ya venían sufriendo, va a generar millones de nuevos pobres e indigentes".Por último,al tiempo que proclamó que "no se puede permitir que el ajuste lo siga pagando el pueblo"."Convocamos a todos los sectores populares, sindicatos, organizaciones de DDHH, movimientos y organizaciones sociales a dar respuesta en las calles para que no sea el pueblo el que siempre pague la fiesta de unos pocos", sostuvo finalmente el dirigente.