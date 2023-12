Arjona anunció su retiro por problemas de salud

Foto: Maximiliano Luna.

El cantante y compositor guatemalteco Ricardo Arjona anunció su retiro indefinido de la música, a los 59 años, debido a un grave problema de salud.El artista compartió la noticia en la red social Instagram después de que finalizara su último concierto programado en el Estadio Municipal de La Florida, en Santiago, Chile, el domingo., dijo.Arjona se presentó en la Argentina a fines de noviembre y comienzos de diciembre después de haber suspendido dos fechas previstas para septiembre por complicaciones en la columna."Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy será el último concierto de la gira ´Blanco y Negro´. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno", escribió.Arjona se refirió a las razones médicas que explican su alejamiento:, expresó.La carrera de Arjona comenzó a mediados de la década de los ochenta, pero se expandió por toda América Latina a partir de los noventa.A lo largo de su trayectoria grabó una veintena de álbumes de estudio y vendió más de ochenta millones de discos.Conocido por su lírica directa, Arjona es autor de canciones como "Jesús, verbo no sustantivo", "Historia de un taxi", "Señoras de las cuatro décadas", "Dime que no", "Mujeres", entre otros éxitos comerciales.