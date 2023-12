El titular de la Cámara de Comercio consideró "positivos" los anuncios de Caputo

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, apoyó las medidas del ministro de Economía Luis Caputo.

"Es muy bienvenido el anuncio de corrección del abultado desequilibrio de las cuentas públicas, causa de la emisión monetaria que a su vez genera la muy elevada inflación que perturba la vida de todos los argentinos" Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio

, consideró este martes "muy saludable" que el ministro de Economía, Luis Caputo, "haya puesto en un lugar central a la cuestión fiscal", en línea con lo que ya había hecho el presidente Javier Milei.El dirigente empresario, a través de un comunicado,anunciado por el flamante ministro de Economía.causa de la emisión monetaria que a su vez genera la muy elevada inflación que perturba la vida de todos los argentinos", dijo Grinman.El dirigente empresario se refirió así a los anuncios realizados por Luis Caputo, que contemplan una corrección del tipo de cambio a 800 pesos por dólar, el fin del gasto en obra pública, la reducción de subsidios a la energía y el transporte y un incremento en la ayuda social vía Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, entre otras medidas.Más allá de su entusiasmo inicial, el dirigente empresarial observó queni hubo tiempo para que nuestros equipos técnicos hicieran un análisis exhaustivo"."Desde luego que el 'cómo' es un gran desafío, el ministro señaló líneas de acción, pero en varios casos resta ver los detalles. Confío en que las flamantes autoridades hallarán la manera de hacerlo minimizando el costo para la población", agregó Grinman.Caputo anunció este martes que el salto en el tipo de cambio oficial estará acompañado por un incremento provisorio del Impuesto País a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias, cuyas alícuotas no fueron precisadas.“De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario”, sostuvo Caputo.Y prometió que “finalizada esta emergencia vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino”.Al respecto, el titular de CAC indicó que, pero es clave que tan pronto como la situación mejore, estas medidas de excepción se eliminen".Adicionalmente, el ministro de Economía informó sobre el reemplazo del sistema de importaciones SIRA por otro estadístico y de información que "no requiera de la aprobación previa de licencias" para terminar así "la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso".Sobre el tema, Grinman consideró "positivo" el anuncio y añadió que "las tremendas trabas existentes no solo estaban asfixiando a las empresas directamente vinculadas al comercio exterior, sino que derramaban sus perniciosos efectos sobre toda la actividad económica".