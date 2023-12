Reemplazan al SIRA por un sistema que no requerirá "aprobación previa de licencias"

Caputo anunció el fin del sistema SIRA.

La nueva gestión busca facilitar los trámites para importar.

El ministro de Economía,, anunció este miércoles que se reemplazará el Sistema de Importaciones de la República Argentina () por un nuevo "sistema estadístico y de información" que "no requerirá de la aprobación previa de licencias"."Remplazaremos el sistema de importacionespor un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias", dijoen un mensaje grabado en el que detalló una serie de medidas que forman parte del denominado paquete de urgencia económica."Se termina así la discrecionalidad y se garantiza las transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. El que quiera importar, podrá hacerlo y punto", sostuvoal anunciar el fin del sistemaEl sistema fue puesto al inicio de la gestión del ex ministro de Economía,, con el objetivo de alcanzar un mayor control en los procesos de importación, en un trabajo coordinado entre la cartera económica, laEl ministro de Economía anunció este martes, en un mensaje grabado, las primeras medidas del plan económico del gobierno de, destinadas a combatir el déficit fiscal.Las mismas incluyen decisiones de tipo fiscal, monetario y cambiario, y suponen un alto recorte en el poder adquisitivo de amplios sectores.Al respecto, adelantó un dólar oficial a 800 pesos, que se duplicará el valor de la AUH y la Tarjeta Alimentar, no se renovarán los contratos de empleo estatal menores a un año y se reducirán las transferencias discrecionales a las provincias.