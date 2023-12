Dólar oficial: el aumento es de casi el 119 por ciento

Luis Caputo al llegar a la Casa Rosada / Foto: Nacho Sánchez.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que elLa medida fue informada a través de un mensaje grabado, en el que Caputo hizo un descripción de la situación en la que se encuentra la economía y anunció un paquete de 10 medidas que entrarán en vigencia de inmediato.“Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial, que pasará a valer $800 para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para incrementar su producción”, sostuvo el flamante jefe del Palacio de Hacienda al oficializar la devaluación.La modificación cambiaria, además, estará acompañada por un incremento provisorio del Impuesto País a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias, cuyas alícuotas no fueron precisadas., sostuvo Caputo.Y prometió que “finalizada esta emergencia vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación que son un gravamen perverso que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino”.El ministro de EconomíaCon la devaluación anunciada este martes,Durante el anuncio, Caputo admitió que "vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Por toda esta situación de emergencia el Presidente (Javier Milei) nos pidió poner foco en la gente que más puede sufrirlo".En ese marco, anunció"De algo podemos estar seguros: este es el camino correcto. Si seguimos por el otro vamos a ir un escenario de mucho mayor pobreza, inflación y sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos. Si hacemos finalmente los deberes, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que el mundo admiraba", finalizó el titular de la cartera de Economía.