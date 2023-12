Qué impacto tendrá el aumento de la retenciones no agropecuarias

Caputo junto al secretario de Finanzas, Pablo Quirno / Foto: Víctor Carreira

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se llevará a cabo un aumento de las retenciones a las exportaciones no agropecuarias "equiparando la carga fiscal para todos los sectores" y aseguró que una vez terminada la emergencia económica se avanzará hacia "una eliminación de los derechos de exportación".Asimismo, Caputo afirmó que -en el marco de las medidas tomadas en el denominado paquete de urgencia económica- se establecerá "", tras comunicar un tipo deEn un mensaje grabado, el funcionario sostuvo que el Gobierno nacional aumentará "las retenciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores dejando de discriminar al sector agropecuario".Prometió, además que "finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso que claramente no nos gusta y entorpece el desarrollo argentino".