Pietragalla y Baños se reunieron por la transición en Derechos Humanos

El exjuez Alberto Baños y Horacio Pietragalla Corti.

Casi cincuenta años en la Justicia

El pasado septiembre Baños presentó la renuncia al cargo de titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 de la Capital Federal

El saliente secretario de Derechos Humanos,se reunió este martes con el, mencionado como su sucesor en esa cartera, con quien coordinará en los próximos días el proceso de transición con los referentes de las distintas áreas.Según indicaron a esta agencia fuentes de la gestión de Pietragalla Corti se trató de "un encuentro cordial de poco más de dos horas", en el que se confirmó la continuidad de la Secretaría.del equipo que se designe para colaborar en la transición.Además, fuentes cercanas al Ministerio de Justicia confiaron a Télam queDurante la reunión, Baños estuvo acompañado por el abogado Marcelo Ruiz, socio del estudio Cangueiro Ruiz Abogados ubicado en la ciudad de Buenos Aires con trayectoria en áreas de derecho comercial, civil y empresario desde su fundación en la década de los 90., se graduó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1987 y fue nombrado juez en el fuero penal el 13 de julio de 1993 por el gobierno de Carlos Saul Menem. El exmagistrado llevó a cabo sus funciones en la justicia de Instrucción.El exjuez intervino en causas de alto perfil, tuvo a su cargo por ejemplo, la investigación por el robo de las manos de Perón en el cementerio de la Chacarita, tras la reapertura de la causa en 1994. En ese momento una persona no identificada robó el expediente que Baños reconstruyó.Según informó el propio Baños en 2008, unos desconocidos ingresaron a su domicilio en Lomas de Zamora y se llevaron tres cuerpos del expediente.porque estaba por reiterar un pedido para que la entonces Secretaría de Inteligencia (SIDE) informara si guardaba en sus archivos información sobre el tema.Asimismo, la actuación de Baños fue clave en la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero atacado en 2010 por una patota de la Unión Ferroviaria, entonces conducida por José Pedraza., cuyo paradero se desconoce desde febrero de 2019.La Secretaría de Derechos Humanos, en su carácter de querellante en esta causa, había solicitado el apartamiento de Baños al afirmar que en la instrucción del caso "no se verifican intenciones de conducir la investigación hacia la búsqueda de la verdad"., que es cercana a la madre de Karhanyan, Vardush "Rosita" Datyvian, manifestó su "preocupación" en AM 750 por la designación de Baños."Mientras el juez Baños tuvo la investigación, no pudimos saber nada, porque su investigación tuvo la definición de desviarse y proteger a la Policía de la Ciudad y de no avanzar en lo que nosotros entendemos como una desaparición forzada de personas", agregó.Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, analizó que la designación de Baños "complica mucho lo que tiene que ver puntualmente con este caso" y apuntó contra las "irregularidades" de la causa que investiga la desaparición del joven que continúa a cargo de la Policía de la Ciudad., recriminó Montenegro la decisión que Baños tomó en su momento.