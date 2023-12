El Final Four del Apertura ya cuenta con su cronograma y sede definida

Foto: AdC

🔜 Con sede y fecha confirmada, estos son los equipos que participarán del Final 4️⃣ de la @LFBArgentina



👉 @ferrobasquetok | @AmeghinoOficial | @ObrasBasket | @AAQuimsa



💻 Suscribite y disfrutá de la definición de la Liga Femenina en https://t.co/jeQDiivnM0 pic.twitter.com/K6Ar7J6Cf8 — Basquet Pass (@basquetpasstv) December 12, 2023

El Departamento de Competencias de la AdC confirmó la definición del certamen para el 16 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, donde el campeón clasificará a la Liga Sudamericana 2024.El Final Four se jugará en el Estadio Héctor Etchart de la Capital Federal el 16 y 17 de diciembre próximo.El restante cupo para jugar la LSB 2024 saldrá del subcampeón de la Liga Nacional 2024, el segundo torneo de la temporada, donde quien se adjudique dicho torneo participará de la segunda edición de la Women's Basketball League Americas (WBLA).La primera semifinal se jugará el sábado por la tarde entre Ameghino y Obras.Mientras que a segundo turno, Ferro y Quimsa definiránal segundo finalista.El domingo tendrá lugar el cruce por el tercer puesto y como plato fuerte la gran final.Todos los partidos se podrán disfrutar a través de la plataforma de streaming de Básquet Pass.Sábado 1618.00hs | Ameghino vs. Obras20.30hs | Ferro vs. QuimsaDomingo 1718.00hs | Tercer Puesto20.30hs | Final