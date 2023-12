La ONU estima que 18% de las infraestructuras en Gaza están dañadas

Ejército israelí informó que recuperó los cuerpos de dos rehenes en Gaza

El Ejército israelí anunció este martes que recuperó los cuerpos de dos rehenes en la Franja de Gaza durante una operación militar, en el marco de su ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamas.



"Durante una operación en Gaza, los cuerpos de los rehenes Eden Zakaria y (el integrante del Ejército israelí) Ziv Dado fueron hallados y traídos a Israel", afirmaron las fuerzas armadas en un comunicado, sin precisar la fecha en que se realizó el hallazgo.



El operativo en la Franja de Gaza "fue llevado a cabo por la Unidad 504 de la Dirección de Inteligencia Militar y la 551 Brigada", según informó el diario Times of Israel.



Zakaria y Dado fueron secuestrados el 7 de diciembre cuando Hamas irrumpió en el sur de Israel, mató a unas 1.200 personas y secuestró a unas 240 -incluyendo a una veintena de argentinos-, de las cuales más de 80 fueron liberadas durante un alto el fuego de una semana a fines del mes pasado, mediado por Qatar.



En concreto, Zakaria, de 27 años, fue tomada como rehén en la fiesta rave Supernova, pero el ejército no facilitó detalles sobre las circunstancias de su muerte, según informó el diario israelí Haaretz.



Dado, de 36 años, del 51 Batallón de la Brigada Golani, murió durante el ataque del 7 de octubre y había sido declarado hasta hace poco "soldado caído en poder de un grupo terrorista".



Después de que sus cuerpos regresaran a Israel y fueran identificados por las autoridades médicas y rabínicas, se notificó a sus familias.



Durante la operación de recuperación de los cuerpos murieron el sargento mayor Gal Meir Eisenkot -hijo del actual miembro del gabinete de guerra y ex jefe militar israelí Gadi Eisenkot- y el sargento mayor Eyal Meir Berkowitz, y varios soldados resultaron heridos.



Desde el ataque de Hamas, una ofensiva aérea y terrestre israelí en Gaza ha dejado más de 17.700 palestinos muertos, la mayoría mujeres y niños, y forzado el desplazamiento de otros 1,9 millones.



La región sufre escasez de comida, agua y otros productos vitales, ya que solo entra ayuda a cuentagotas y su distribución es imposible en gran parte de ella.