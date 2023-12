Advierten sobre el impacto negativo que ocasionará la suspensión de la publicidad oficial

Opiniones cruzadas por suspensión de la pauta oficial anunciada por el Gobierno

Referentes políticos cruzaron opiniones sobre la decisión del Gobierno de suspender la pauta oficial durante un año, dado que mientras algunos celebraron la medida o coincidieron en la necesidad de regularla, otros manifestaron "preocupación" por posibles despidos en los medios de comunicación social y recordaron la función de la publicidad estatal.



Por su parte, el dirigente del Frente Patria Grande y excandidato presidencial, Juan Grabois, sorprendió al celebrar la medida anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y lamentó que esa medida no se haya implementado durante gestiones anteriores para esos fondos destinarlos a medios comunitarios.



"Ojala hubiéramos tenido nosotros los huevos para hacer esto, bancar a los medios comunitarios y sostener con REPRO los puestos de trabajo en PyME ¿te cae mal que lo diga? Jodete. Yo nunca banqué subsidiar a los medios hegemónicos y mendigarles piedad a cambio de plata del pueblo", escribió Grabois en su cuenta de X.



En su mensaje, también recordó que en agosto de este año se había manifestado en favor de eliminar la pauta junto con las exenciones impositivas de los medios hegemónicos, al compartir declaraciones que realizó a Barricada TV.



En respuesta al mensaje de Grabois, la legisladora porteña por el Frente de Izquierda, Celeste Fierro, lo consideró un "derrape" por parte del dirigente social.



"Ah boe! Ahora resulta que la motosierra de Milei es progresista y `tiene huevos` Cuando los patrones de los medios despidan con la excusa de la `pauta` recortada, ¿de qué te vas a disfrazar?!", escribió en su cuenta de X y añadió: "Qué derrape. Ni (el exministro de Economía, Sergio) Massa se animó a tanto".



En esa línea, el director del Banco Provincia de Buenos Aires, Sebastián Galmarini, rechazó lo manifestado por Grabois y advirtió que "esta medida va a dañar a muchos trabajadores, pymes de medios zonales, regionales y nacionales, productoras de contenidos y a quienes nos informamos".



"Entiendo que los multimedios no viven de pauta solamente. Viven de otros ingresos y tienen otros intereses", afirmó y agregó que considera que "es muy mal argumento por muchas razones", pero que principalmente no coincide "en seguir ventilando los debates a los cuatro vientos para sonar popular" y "menos que menos, intelectual".



Asimismo, el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Agustín Lecchi, consideró que es "una decisión pésima" por parte de un gobierno que "desprecia a la población" y recordó que la pauta cumple el rol de "informar de los actos de gobierno y de Estado a toda la sociedad", algo que no puede hacerse "a través de TikTok o plataformas".



"Es llamativo pero coherente a las primeras acciones de gobierno y como se relaciona con la prensa", dijo en declaraciones a radio Gráfica, y lo consideró "preocupante" porque perjudica el derecho a la información y también por "las fuentes de trabajo" en los medios de comunicación.



"La pauta representa menos del 0.5 por ciento del presupuesto nacional. Es una medida para visualizar un enemigo y decir que la casta son los medios", añadió.



Otra postura diferente fue expresada por parte de las diputadas de la UCR, Karina Banfi y Soledad Carrizo que previamente habían presentado un proyecto de ley con modificaciones en la pauta oficial.



"Soy autora de un proyecto para regular la pauta oficial ya que lamentablemente se ha usado como herramienta de disciplinamiento a la prensa. Mi proyecto está en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión y de prensa", aseguró Banfi en redes sociales.



La diputada Carrizo también destacó que el proyecto del que es coautora tiene por objetivo regular la pauta "para evitar la discrecionalidad y el clientelismo mediático".



"Hace tiempo que insisto sobre la necesidad de una Ley que regule la contratación de los servicios de publicidad oficial. Requerimos criterios objetivos de distribución y transparencia en la asignaciones", apuntó en su cuenta de X.



Por su parte, la exdiputada nacional de Unión por la Patria Fernanda Vallejos señaló que la reducción de ministerios anunciada por el gobierno junto con la suspensión de la pauta oficial "no llega ni al 0,1% del PBI".



"De todas maneras, aunque el orden fiscal (hay que mejorar la recaudación donde hay capacidad contributiva) es deseable, el problema de Argentina no es fiscal. Es el frente externo y la deuda", remarcó en su cuenta oficial de X.