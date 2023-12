El boleto de colectivo pasará a costar $240 en Rosario

Javkin: "Es en consonancia con la ciudad de Córdoba que desde noviembre pasado cuesta 240 pesos" / Foto: archivo Sebastián Granata.

El Intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunció este martes que desde el próximo lunes la tarifa del transporte urbano de pasajeros pasará a costar $240.Veinticuatro horas después de asumir un nuevo mandato al frente de la comuna de Rosario, Javkin precisó que de esta forma el boleto de colectivo tendrá un incremento de 30%, a pasar de $180 a $240., indicó el Intendente de la ciudad más poblada de Santa Fe.Al respecto, indicó "que con el incremento de combustibles esa cifra ya quedó atrás y sigue por debajo del costo, pero llega un punto que no se puede estar tan lejos porque sino el servicio no funcionaría".En declaraciones a Radio2-Rosario, Javkin, dijo que aspira a "reforzar" el reclamo al gobierno nacional para lograr una mayor "equidad" en la distribución de los recursos., el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) paga cinco veces menos el boleto, uno espera que se equilibren las cosas para no cargar más al usuario del interior. Siempre vamos a estar apoyando eso", completó el dirigente radical.