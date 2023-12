Durañona: "Más que resistencia tenemos que consolidar un modelo o agenda diferente"

Foto: Archivo

El exsenador de la provincia de Buenos Aires y fundador del Movimiento Arraigo,, consideró este martes que "más que una resistencia" hacia el Gobierno nacional de Javier Milei, el peronismo debe, en esta etapa, "consolidar un modelo o agenda diferente" que integre a todos los territorios de la Argentina."La resistencia nos ha mostrado un camino que nos puede otorgar un triunfo como 2019, pero que ha sido peor el remedio que la enfermedad.", señaló Durañona en declaraciones a la radio AM 530.En esa línea, el exlegislador se pronunció en favor de instalar "una agenda que incorpore las necesidades de todos los territorios de la Argentina" para no seguir "discutiendo pavadas a cielo abierto"."Argentina se sigue mordiendo la cola como si estuviera un déjà vu permanente. Vamos de un modelo de extrema conurbanización, cuando se intenta equilibrar las desigualdades, a otro esquema de ajuste que las consolida"."Hoy vemos imágenes de gente de traje entrando y saliendo de bancos, teatros, tedeum, catedrales, congresos, sin que se tomen decisiones. Hablan sobre las Leliqs o el FMI y no se resuelven los problemas de la gente. La discusión sobre precios, salarios, las reservas y generación de riqueza en la Argentina no pasa por quien tiene la mejor teoría economicista o quién puede poner de rodillas al pueblo argentino", puntualizó.