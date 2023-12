Brito: "El futuro de Demichelis no está en revisión"

Jorge Brito y Martín Demichelis / Foto: Eliana Obregón.

Demichelis recuperó a Borja para el próximo Trofeo de Campeones El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, tendrá a disposición al colombiano Miguel Borja, quien dejó atrás una lesión, para jugar la final del Trofeo de Campeones, en la principal novedad en el regreso a los entrenamientos luego de la eliminación de la Copa de la Liga ante Rosario Central.



El colombiano Borja había sufrido en el partido frente a Instituto por la última fecha de la Zona A de la Copa de la Liga un desgarro en el aductor derecho, y recién este martes a la mañana recibió el alta médica para ser parte de los trabajos con pelota y los ensayos tácticos.



Por su parte, el uruguayo Nicolás de la Cruz trabajó de manera diferenciada sólo por precaución tras algunas molestias musculares que tuvo el fin de semana que le impidieron culminar el partido ante el equipo Canalla en Córdoba.



En tanto, el capitán Enzo Pérez volvió a trabajar a la par del resto tras el descanso y la recuperación de las últimas 48 horas que lo curaron de una fatiga muscular en el gemelo de la pierna derecha que lo sacó de la semifinal a falta de un cuarto de hora.



El plantel de River se entrenará toda la semana por la mañana en el predio de Ezeiza y continuará con los trabajos desde el lunes próximo en la recta final de cara al trofeo de campeones que se jugará en principio el 22 de diciembre en Santiago del Estero o Córdoba, algo que no está aún definido.



En estos días el equipo se entrenará apuntando la recuperación anímica y futbolística de sus jugadores, y la semana que viene, cuando se conozca el rival de la final, preparará la táctica y la estrategia del último partido del año antes de las vacaciones.

Martín Demichelis fue ratificado en River.

Qué raro!!! River FESTEJÓ los campeonatos que ganó con este formato!!!

No sólo eso, también avaló en reuniones y asambleas este tipo de Torneo y Copa, sin proponer nada diferente.

Ahora que no llega a la final, desmerece a otros clubes que sí llegaron!!! Curioso no??? En fin… https://t.co/g9SakuieBR — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) December 12, 2023

El presidente de River Plate, Jorge Brito, aclaró este martes que el futuro del entrenador Martín Demichelis "no está en revisión” luego de la derrota que sufrió ante Rosario Central el sábado pasado que le costó la eliminación en las semifinales de la Copa de la Liga.por qué se hayan errado penales, y haber quedado fuera de una copa. El futuro de Demichelis no está en revisión”, dijo el presidente del club de Núñez en diálogo con TyC Sports.Además agregó:, estoy convencido que vamos a dar pelea en la Libertadores que viene“.En este sentido, Brito explicó: “Sabíamos que la sucesión de Gallardo iba a ser difícil, como fue difícil la de Ramón Díaz. Pero cuando asumió Demichelis a los pocos meses logró salir campeón y nos decían cómo la habíamos pegado con la elección”.y estamos unidos con él”, añadió el titular del club "Millonario".En relación al plantel largo opinó: “En otros años nos decían que teníamos un plantel corto y que sufríamos por las lesiones, esta temporada armamos un plantel para un segundo semestre que iba a tener muchos partidos, pero eso no pasó y por eso se quedó largo”.En cuanto a los refuerzos,y destacó que no hay ofertas pory que firmó contrato cuando podía haber quedado libre, no hay ofertas y si llegan se hablará”.En cuanto a los temas contractuales,y va a ir a la pretemporada, no es un problema, ya lo hablamos”.En tanto quey todo lo está pasando, no hablé con nadie de Boca, no tengo contactos”.Consultado sobre el estado del campo de juego y los recitales, el presidente de River respondió: “Tuvimos 25 recitales y eso nos posibilitó hacer las obras que hicimos, no hay una cosa sin la otra, lo bueno es que en pocos días más el campo estará muy bien”.En cuanto al fútbol argentino y la organización de los torneos reiteró que no le gusta el formato y dijo: "No me gusta el modelo de torneo que tenemos ni que cambien las reglas de juego, debemos ir a un torneo de 20 equipos, pero dudo que se vote eso".En tanto, tras las declaraciones de Brito en contra de la organización de los torneos,(ex Twitter)."Qué raro!!! River FESTEJÓ los campeonatos que ganó con este formato!!! No sólo eso, también avaló en reuniones y asambleas este tipo de Torneo y Copa, sin proponer nada diferente. Ahora que no llega a la final, desmerece a otros clubes que sí llegaron!!! Curioso no??? En fin…", señaló Toviggino.