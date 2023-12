Iván Chausovsky: “El duelo es transformación y cambiar duele”

Iván Chausovsky. Foto: Prensa

visitó Télam Radio para presentar su nuevo libro:, editado por Galerna, que habla sobre duelo, amor y vínculos, que será presentado oficialmente junto a su editora Caro Di Bella y el escritor: Javier Corcuera, el próximo viernes 15 de diciembre a las 18 horas en la porteña librería Gandhi, Av. Santa Fe 1691, Ciudad de Buenos Aires.Chausovsky explicó sobre su segunda obra literaria que “. No me interesa dar máximas o los diez pasos para el éxito. Trato de contar que hay etapas que no se pueden evitar y que existir es solidario con cierto sufrimiento por eso me distancio de los discursos de que siempre todo va a estar bien o que todo es color de rosa”.Elanalizó: “el duelo es un período de transformación donde cambiamos, nos lleva a lugares inesperados y eso duele mucho, cambiar duele”, afirmó.Al referirse a cuánto puede prologarse el estado de duelo dijo: “dura lo que tiene que durar, ni seis ni tres meses, no son tiempos cronológicos, son tiempos lógicos de la subjetivación humana. Se puede estar en duelo con una mascota, con un padre, con el país. El duelo no es con los otros sino con uno mismo.Yo soy tal cosa y tal otra: soy el que tiene pareja, el que tiene el perro, el que gobierna y cuando se cae no sabes qué hacer con eso, porque más allá de que el ego es una mala noticia, no andamos sin ego”, ironizó.El influencer queevaluó: “estamos un poco adictos de las redes sociales: los compramos, los que consumimos y los que vendemos. En las redes circula el trabajo, los amores, el chongueo, la amistad y terminamos sobreanalizando un emoji, un like o un mensaje de Whatsapp. En algún momento escribí cosas románticas o graciosas pero siento que fue una etapa en la que perseguía lo que esta sociedad llama:”éxito”. El show del amor propio y los discursos del coaching son los que garpan, no reniego de eso pero hoy estoy en otra, encontré un equilibrio porque no quise caer en algo que me de cringe ( vergüenza)”.Sobre el proceso de escritura relató que “cuando uno escribe todo es ficción, por más que esté basado en ciertas biografías y sentimientos.. Lo que hice es una suerte de diario desordenado. Me despertaba todos los días triste porque estaba en un duelo, me hacía el café con leche, me iba a la cama a escribir y después quise hacer algo con eso., porque si no me quedaba un libro de autoayuda o un libro solo de las neurosis, intenté mezclar un poco las dos cosas”.Por último Ivan Chausovsky al referirse a los vínculos expresó: “para tener una conexión más auténtica y real uno tiene que estar en esa posición., los Beatles dicen en un tema que “el amor que haces , es el amor que recibes”