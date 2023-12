Martínez consideró que en el Estado "está todo muy ordenado"

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió sobre la situación de los estatales / Foto: Víctor Carreira.

Martínez destacó la solidez del peronismo en la Cámara de Diputados / Foto: Prensa Diputados.

"Veo un bloque muy sólido"

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, aseguró que esa bancada hará "todo lo posible para argumentar su posición ante cada una de las decisiones que tome (el presidente, Javier) Milei", y advirtió que en el Estado "está todo muy ordenado", al señalar queEn torno a la decisión del Gobierno nacional de revisar los contratos de los empleados estatales, el diputado de UxP sostuvo que "está todo muy ordenado" y enfatizó que sería "una atrocidad" tomar decisiones a partir de "revisar perfiles en las redes sociales"."Si van a empezar a revisar el perfil de Facebook de las personas, como hizo (el expresidente) Mauricio Macri, y en función de eso tomar decisiones sobre rescindir contratos, eso sería una atrocidad. Ahí debe haber gente que votó a (Sergio) Massa, a Milei o a (Patricia) Bullrich. Todas las opciones son posibles.. Si van a ver cosas que no estén bien hechas, se van a llevar un chasco", apuntó Martínez en declaraciones a AM 530.El legislador aseguró desconocer las medidas que anunciará esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo, y estimó que la demora en la presentación de esas medidas "tiene que ver con que se dieron cuenta que es difícil tener allanado el camino parlamentario"."Ningún funcionario ni referente de La Libertad Avanza (LLA) mantuvo reuniones con nosotros. Estamos a la espera. Si el vocero presidencial (Manuel Adorni) no lo sabe, imagínense nosotros", observó Martínez en torno al detalle de las medidas que se anunciarán.Sobre la actitud que adoptará el bloque de UxP en la Cámara baja frente a esas iniciativas gubernamentales, Martínez recordó que la bancada que conduce "es el bloque más importante en la Cámara de Diputados"."Tenemos un centenar de diputados, lo que equivale al cuarenta por ciento de la Cámara. Somos la primera minoría y el segundo bloque que nos sigue tiene menos de 40 diputados. Tenemos una condición importante en la Cámara (baja).. Pero también hay un 60 por ciento que no es nuestro. Dependerá de la capacidad que tenga el oficialismo de articular intereses por afuera de UxP. Si todos los demás se juntan, no hay capacidad de frenar nada. Esto es cuantitativo", fundamentó.Martínez aseguró que ve como "muy positivo el funcionamiento" del bloque de UxP y afirmó que esa bancada "es participativa" y posee "una fuerte impronta de las provincias que gobierna" el peronismo, que son las que más pueden llegar a sufrir con la aplicación del plan "motosierra", con los recortes en el sector público que impulsa el Gobierno Nacional."Veo un bloque muy sólido. Estamos convencidos de que hemos hecho una elección muy importante y que. Vamos a hacer todo lo que podamos para tener capacidad de visualizar, estudiar, argumentar cada una de las decisiones de Milei", subrayó.Finalmente, y respecto a la continuidad de algunos integrantes del gobierno de Alberto Fernández en la gestión de Milei, Martínez sostuvo que, a su juicio, "los funcionarios políticos que fueron parte de nuestra gestión se tienen que ir, esa es mi verdad relativa".