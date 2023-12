Kreplak: "En la provincia gobierna un proyecto que busca más derechos"

Foto: Eva Cabrera

🌞Acompañamos la Asunción del 2do mandato del gobernador de nuestra amada Provincia de Buenos Aires, @Kicillofok



El pueblo bonaerense volvió a apostar el camino de la construcción, el desarrollo, el futuro para todos y todas, de la salud y la educación como derecho universal. pic.twitter.com/lFou86Rr10 — Nicolás Kreplak (@nkreplak) December 12, 2023

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó este martes que “en la provincia gobierna un proyecto que busca más derechos” y puso de relieve que el gobernador Axel Kicillof "defenderá los recursos que le corresponden para garantizar la continuidad de sus acciones" de gestión.En declaraciones a radio Provincia, el funcionario se refirió al mensaje que Kicillof ofreció el lunes ante la Asamblea Legislativa al asumir su segundo mandato, y recordó que el mandatario "ganó por casi 20 puntos de diferencia en la Provincia, lo que significa un explícito apoyo a un sendero trazado" por su administración.En esa línea, el ministro subrayó que a nivel provincialY en ese sentido, analizó: "Tenemos la obligación de defenderlo, al igual que las fuentes de trabajo y las pymes. Lo que ocurrió en Nación no tapa el triunfo del peronismo en la Provincia”.En cuanto al escenario que se abre con el gobierno de Javier Milei, aseveró que “la convivencia democrática es clave y la necesidad que la Provincia tenga los recursos que produce y que le deben volver"., subrayó.Luego, Kreplak estimó que con el Gobierno nacional “habrá tensión porque son proyectos muy distintos" y destacó que "hay un aporte muy grande que la Provincia pone al servicio de Nación, para que lo distribuya en materia de desarrollo de políticas públicas, pero si no es así, es justo reclamar ese dinero que no usarán, para que nos vuelva".Con respecto a las políticas sanitarias, manifestó que “el sistema de salud no puede estar fragmentado en Argentina, por eso el Estado nacional debe garantizar las condiciones sanitarias como entrega de medicamentos, vacunas y distintos controles. Está obligado por ley”.dijo y cerró: “Es como tirarse un tiro en el pie, porque no hay posibilidad de que le vaya mal a la Provincia y bien al país”.