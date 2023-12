Rebeldes de Yemen lanzaron un misil contra un petrolero noruego

Foto: AFP

Los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron un misil contra un petrolero de bandera noruega en el mar Rojo en represalia por la ofensiva israelí en los territorios palestinos de la Franja de Gaza, informaron este martes los propios insurgentes y autoridades.El asalto de este lunes al petrolero y quimiquero Strinda, que provocó un incendio pero no víctimas, forma parte de una campaña de ataques de los rebeldes hutíes, que están respaldados por Irán, contra barcos cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, que separa a Yemen del Cuerno de África.Francia dijo que uno de sus barcos de guerra interceptó un dron que amenazaba al Strinda y evitó su desvío hacia Yemen.En un video, el vocero militar de los hutíes, general Yayha Sari, aseguró que el Strinda llevaba petróleo a Israel."Unidades navales de las fuerzas armadas yemeníes atacaron un petrolero noruego, el 'Strinda', que transportaba combustible para Israel", afirmó Sari.El incidente fue confirmado por el armador noruego J. Ludwig Mowinckels Rederi.Los hutíes habían amenazado con atacar cualquier barco en el mar Rojo que se dirigiera a Israel si la población de la Franja de Gaza no recibía ayuda de emergencia.El "Strinda" fue atacado por un "misil naval", añadió el portavoz hutí Sari.El comandante rebelde subrayó que "en los últimos dos días, las fuerzas armadas yemeníes habían logrado impedir el paso de varios barcos" que se dirigían a Israel.A diferencia de otros barcos, el petrolero noruego fue atacado por no haber respondido a las "advertencias de las fuerzas armadas yemeníes", afirmó, informó la agencia de noticias AFP.La empresa J. Ludwig Mowinckels Rederi indicó que un incendio provocado por el disparo no dejó heridos entre los tripulantes, todos de nacionalidad india, que lograron apagar el fuego., dijo en un comunicado.En Francia, el Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que la fragata francesa Languedoc "interceptó y destruyó un dron que amenazaba directamente al Strinda" y "se posicionó para proteger el barco afectado, impidiendo el intento de desvío" del petrolero.La nota agregó que un destructor estadounidense, el USS Mason, escoltó a continuación el petrolero "hacia el golfo de Adén".Hamas, miembro del llamado "eje de resistencia" contra Israel que también integran el grupo islamista libanés Hezbollah, Siria, Irán y los hutíes de Yemen, celebró la decisión "valiente y audaz" de los rebeldes yemeníes.El Ejército israelí y el grupo palestino están sumidos en un cruento enfrentamiento desde el 7 de octubre, cuando milicianos de Hamas infiltrados en Israel mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron a Gaza a 240 rehenes, incluyendo una veintena de argentinos.Israel respondió con una ofensiva militar que ha destruido gran parte del pequeño territorio palestino, matado a más de 18.200 personas, en su mayoría mujeres y niños, y herido a casi 50.000.