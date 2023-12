Frigerio dijo que "no hay plata" y reducirá "a la mitad" los cargos políticos

En línea con el gobierno nacional, Frigerio sostuvo que en la provincia "no hay plata" / Foto: Pepe Mateos.

Frigerio remarcó que emarcó que la provincia debe 20.000 millones de pesos a empresas contratistas de obras públicas

Frigerio asumió funciones en la Casa de Gobierno en Paraná y adelantó que acompañará "el norte que marcó" Javier Milei / Foto: Hernán Saravia.

Una situación preocupante

Frigerio confirmó que dialogará con los gremios para "continuar con el sistema de paritarias que se venia dando"

En línea con el mensaje del gobierno nacional de Javier Milei, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio,, en una conferencia de prensa que brindó tras encabezar su primera reunión de gabinete.Frigerio asumió sus funciones el lunes en la Casa de Gobierno en Paraná, la capital provincial, donde adelantó que acompañará "el norte que marcó el presidente" Javier Milei con una descripción "clara y contundente: no hay más plata"."No hay plata", aseveró el mandatario provincial en la rueda de prensa este martes, en la quey recorte que anunció el Gobierno nacional, medidas que calificó como "inevitables".Si bien confirmó que el aguinaldo se pagará con un cronograma de pago "en tiempo y forma", Frigerio adelantó que la provincia pedirá un préstamo de $30.000 millones para abonar los salarios de diciembre, en los primeros días de enero.También afirmó que faltan unos 17 millones de dólares para "cubrir la deuda en dólares que tiene la provincia y se deben pagar en febrero", y remarcó quePara Frigerio eso generó que Entre Ríos tenga "obras paradas, ralentizadas, una abultada deuda, y cesantías de trabajadores que llegan a cerca de la mitad de los empleados del sector"."Es preocupante, más teniendo en cuenta el recorte de Nación en las obras", agregó el flamante mandatario yy encontrar un camino para solucionarlo".Para ello pidió a las gestiones municipales hacer el mismo "esfuerzo de reducción del gasto de la política" que tiene previsto su gestión, ampliar el presupuesto para obras de infraestructura en cada localidad, y así "compensar los giros que no realizará" la Nación.El gobernador entrerriano también apuntó a la modificación de ganancias y del IVA, ya que tuvo "un efecto negativo" en las finanzas provinciales,"Ya iniciamos la pelea por la restitución de lo que se perdió y lo conseguimos. Vamos a dar la pelea del año que viene, sino la situación será mucho más dramática", completó.Respecto a las paritarias estatales y docentes, Frigerio confirmó quepara "continuar con el sistema de paritarias que se venia dando".Asimismo, remarcó que su gestión realizará un estricto "control de asistencia y de licencias medicas", donde las que no se justifiquen "no van a poder continuar y tienen que trabajar, todos".Además, ratificó que, porque "no significan una mejor calidad de vida ni mejores bienes y servicios públicos".Finalmente, Frigerio dijo que Entre Ríos tiene "problemas y hay que empezar a solucionarlos ya", y por eso enviará "muchos proyectos" a la Legislatura para crear herramientas de gestión.