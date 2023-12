Estudiantes y Defensa y Justicia buscan su primera Copa Argentina y clasificar a la Libertadores 2024

Foto Eva Cabrera.

buscarán quedarse por primera vez en su historia con lade fútbol cuando se enfrenten en la final, que además premiará al campeón con laEl partido se jugará, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la televisación estará a cargo de TyC Sports.Tanto el "Pincha" como el "Halcón" del partido bonaerense de Florencio Varela harán su debut en el partido decisivo del torneo integrador, cuyo campeón vigente es Patronato de Paraná, equipo que se impuso por 1 a 0 ante Talleres de Córdoba en la final de la edición pasada.El camino del equipo platense hasta llegar al choque definitivo tuvo el siguiente recorrido: 3 a 0 ante Independiente de Chivilcoy, 1 a 0 a All Boys, 1 a 1 (3-1 por penales) frente a Independiente, 2 a 0 vs Huracán y 3 a 2 ante Boca Juniors.El entrenador Eduardo Domínguez mantiene algunas dudas con respecto al once titular: en el lateral izquierdo de la defensa Gastón Benedetti se encuentra en la etapa final de la recuperación de un esguince en su tobillo izquierdo y, en caso que no llegue en condiciones, su lugar lo ocupará Eros Mancuso.En el mediocampo mantendrá a los mismos nombres de la semifinal ante el "Xeneize" con Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, José Sosa y Benjamín Rollheiser (recuperado de un cuadro de anginas).Mientras que en el ataque la única duda es el ingreso de Guido Carrillo, que se recupera de un golpe en la zona lumbar, pero de no llegar al ciento por ciento en su reemplazo estará Mauro Boselli para acompañar a Franco Zapiola.Será un partido especial para dos históricos del "Pincha" que jugarán su último partido con la camiseta del club: el arquero Mariano Andújar y el goleador Mauro Boselli, quien se retirará del fútbol a los 38 años.El "Halcón" de Varela, por su parte, hizo el siguiente camino para llegar a la final: 3 a 2 ante Ituzaingó, 1 a 0 a Centro Español, 0 a 0 (6-5 por penales) frente a Estudiantes de Río Cuarto, 1 a 1 (7-6) frente a Chaco For Ever y 1 a 0 ante San Lorenzo.El técnico Julio Vaccari realizaría una sola modificación respecto al once inicial que paró ante el "Ciclón": el ingreso de Gonzalo Castellani por Gabriel Alanís en la zona del mediocampo.El ganador de la final de la Copa Argentina clasificará a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.