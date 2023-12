Pesce, sobre las operaciones financieras del lunes: "Evitamos el feriado cambiario"

El ahora expresidente del Banco Central, Miguel Pesce. Foto: Archivo

El ahora expresidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, explicó este martes que con bajo "conformidad previa" se evitó un feriado cambiario, que -sostuvo- "no era necesario", al tiempo que consideró que "sería prudente" que esa medida "se extendiera a hoy y se levante mañana", una vez conocidas las medidas económicas que anunciará el ministro de Economía, Luis Caputo. "Evitamos el feriado cambiario, que no era necesario", subrayó Pesce, cuya renuncia al BCRA fue aceptada formalmente mediante el Decreto 18/2023 publicado en el Boletín Oficial.En diálogo con Radio 10, Pesce añadió:En este sentido, mencionó queSegún explicó, la disposición contempló que "el lunes vencía el decreto que permitía liquidar las exportaciones al 50% en el mercado de títulos contra dólares", y que "los anuncios del nuevo gobierno no se habían hecho".Seguidamente, Pesce consideró que "sería prudente que esta exigencia de conformidad previa del BCRA para realizar cualquier compra en el mercado se extendiera a hoy y se levante mañana, cuando ya estén tomadas las medidas que regulan el mercado cambiario y anunciado el nuevo plan del Gobierno"., indicó que "siempre el tipo de cambio minorista es libre para cada uno de los bancos con los que uno opera, y que más o menos es el mismo tipo de cambio entre cada banco".No obstante, continuó el extitular del BCRA,"Distinto es lo que ocurrió el jueves, cuando operadores del mercado cambiario enmarcaron precios de cierre en desacuerdo con el tipo de cambio que se venía operando en el mercado", recordó.En otro tramo de la entrevista,"Los exportadores mineros, de automotores, de la industria del conocimiento, han venido exportando y son competitivos con este tipo de cambio sin necesidad de una devaluación, con lo cual no me parece que sea necesaria una devaluación abrupta ni permitir un salto fuerte en el tipo de cambio", se explayó.En esta línea, el ahora exfuncionario afirmó que, "en todo caso, sería necesario esperar que ingrese la producción de trigo, sorgo, girasol, maíz, y eso va a mejorar el mercado cambiario y permitir ir relajando las restricciones que se han puesto allí".Por último,, opinó que "no se puede pensar que esta es la peor situación porque el déficit fiscal es perfectamente manejable y seguramente, levantada la restricción externa, el año que viene se comenzará a crecer y mejorarán la recaudación tributaria y el déficit fiscal".De igual manera, Pesce consideró que "no sería necesario" un desarme rápido de los pasivos remunerados del BCRA, sino que "eso se tiene que ir desarmando a medida que aumente la demanda de créditos"."Si se consigue bajar la inflación, va a haber una mayor demanda de dinero y ese dinero que está hoy en las Leliqs va a pasar a ser parte de la base monetaria", concluyó.