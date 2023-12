La Unidad Piquetera se reúne para proponer un "plan de lucha contra el ajuste"

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni anticipó que Unidad Piquetera hará una gran marcha el 20 de diciembre / Foto: Laura Lescano.

CASI 600 DELGADOS DE TODO EL PAIS RATIFICAN EN EL CONGRESO NACIONAL DEL POLO OBRERO LA MOVILIZACIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE CONTRA EL AJUSTE DE MILEI.



El 20 TODOS A LA CALLE Y LAS PLAZAS DE TODO EL PAÍS.



NI UN DESOCUPADO MAS!

BASTA DE AJUSTE ! pic.twitter.com/khSJWTL44z — eduardo belliboni (@EBelliboni) December 9, 2023

y proponer un "plan de lucha" para defender a "los trabajadores y los pobres" y "el derecho a la protesta", informaron voceros gremiales.y también la idea es sumar a sectores del movimiento obrero", dijo a Télam Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO).El encuentro de los dirigentes se realizarádesde donde lanzarán "una estrategia de lucha" hacia "la conducción de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) y el sindicalismo, en defensa de la libertad de protestar y de los derechos", según indicó el dirigente."El anuncio de (el presidente Javier) Milei a los que cortamos calles. Es una amenaza a los más vulnerables y tiene como objetivo de castigar a la protesta social", dijo.El domingo, en su discurso de asunción, el mandatario advirtió que quien "corte" las calles "no cobra", lo que fue interpretado por Belliboni como "un plan que amenaza el trabajo de millones de argentinos".El dirigente advirtió que el hecho de que "desde la primera magistratura nos diga que en la Argentina va a haber más hambre, menos trabajo, más desocupación y que hay que aguantársela porque si no viene la hiperinflación, es una real extorsión" y consideró que por ese motivo, el mensaje de Milei fue "un plan de guerra contra los trabajadores y contra los pobres del país" que van a "resistir".agregó Belliboni, que anunció además que Unidad Piquetera está "convocando para el 20 de diciembre a una gran jornada nacional de movilización y de lucha contra las políticas que vuelven a aplicar el ajuste otra vez en los mismos, en los que menos tienen"."Milei habló y prometió ajustar a la casta y que no iban a pagar (el ajuste) los trabajadoresconcluyó el dirigente.