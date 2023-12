Por primera vez asume una mujer como jefa de la Policía de Río Negro

Foto: Gentileza Secretaria de Medios PRN

La comisario mayor Mary Carmen Carrizo asumió como la primera jefa en la historia de la Policía de Río Negro y dijo que desde la fuerza de seguridad a su cargo se debe brindar un servicio contra el daño, el desorden social y la violencia en esa provincia.", indicó Carrizo en su discurso de asunción.Para la nueva jefa de Policía, esta situación les "impone una gran demanda y necesidad de aumentar el compromiso individual y social".En un acto de asunción que se llevó a cabo este domingo en la Escuela de Cadetes de Viedma, Carrizo señaló: "Para reducir esta inseguridad debemos brindar y un servicio a la sociedad que trate contra el daño, el desorden social, la seguridad comunitaria y la violencia."Carrizo estará acompañada por el subjefe, comisario general,; mientras que en la ceremonia estuvo presente el gobernador, el vice, y el ministro de Seguridad y Justicia,Según Carrizo, para lograr los objetivos mencionados, "es necesario que los hombres y mujeres de la institución no sean un elemento independiente, sino que esténcomo un auténtico profesional".La comisario general consideró que la toma de decisiones no debe ser un patrimonio de un sector de esa organización, sino de todo el conjunto de profesionales implicados, "empezando por el policía desde sus inicios, con una formación amplia que le permita abordar los problemas y de una estructura que facilite la plena coordinación entre unidades y cuerpos policiales distintos".A su vez, la nueva jefa de la policía rionegrina ponderó la idea de defender el"Se deberán desarrollar servicios policiales acordes al contexto y coordinar los esfuerzos con los diferentes actores interdisciplinariamente, yendo a las causas del problema y explorando conjuntamente soluciones y alternativas", apuntó y añadió: