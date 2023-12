Zelenski aseguró que Milei apoya a Ucrania en la guerra con Rusia

Foto: Julián Álvarez

Zelenski llegó a Buenos Aires para estar presente en los actos de asunción de Milei y mantuvieron una reunión bilateral en la Casa de Gobierno

Volodimir Zelenski sostiene que la invasión de Rusia a Ucrania es "una política de genocidio".

El presidente ucraniano,, reiteró este lunes que "hay un viento nuevo en Argentina" y ratificó que su par Javier Milei y "el pueblo argentino" apoyan a Ucrania en la guerra con Rusia."Nosotros hoy vemos cómo cambió el viento en la política argentina. Yo no sé cómo va a ser en adelante, es algo de ustedes. Él me llamó, hablamos por teléfono y. Es una ola nueva, un viento nuevo. Es difícil, pero vinimos a apoyarlo (a Milei) y a ver cómo es el pueblo argentino que creo que también nos presta apoyo", afirmó Zelenski en declaraciones a la señal de noticias de Latinoamérica DNews.Durante su visita en Buenos Aires, el presidente de Ucrania también mantuvo encuentros con otros presidentes, comoAdemás,y que su gobierno está tratando de "borrar la desinformación que nos da Rusia"."Estoy muy agradecido. Hay líderes en algunos países que no quieren quedarse con esto.(da Silva) de dos horas y media en los Estados Unidos. A mí me pareció que él escuchó mucho de lo que yo dije. Yo miro a los ojos a la persona y digo lo que es", afirmó.En tanto, consideró que si bien Ucrania fue parte de la Unión Soviética, hay un cambio dado que", informó DNews."Todos los países integrantes trabajaban para unas relaciones económicas entre la Unión Soviética con América Latina, África y otras regiones. Pero ¿qué cambió?Hay gran parte de gente de edad media que no recuerdan las relaciones entre la Unión Soviética y su país", afirmó.