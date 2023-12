Demichelis tiene dos semanas para definir el equipo y el futuro de varios históricos

Foto Alejandro Santa Cruz.

Demichelis en el entrenamiento (@RiverPlate).

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, tiene un par de semanas para definir el equipo que jugará la final del Trofeo de Campeones y el futuro de varios jugadores históricos que terminan su vínculo a fin de año.El 31 de diciembre se terminan los contratos de Enzo Pérez, Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Bruno Zuculini, Matías Suárez y Leandro González Pírez, y Demichelis tiene que definir junto a la dirigencia el futuro del plantel en 2024., que será la despedida de quienes no continúen en el club la próxima temporada.jugó su último partido, y ese mismo día, aunque no lo anunció, hizo gestos parecidos al ingresar al campo con sus hijos el capitán Enzo Pérez.El mendocino tiene el visto bueno de la dirigencia y del propio entrenador para renovar contrato, pero todo hace indicar que no lo hará ya que desde hace un año lo esperan para firmar el nuevo contrato.En cuanto a Mammana hace varios partidos que ni siquiera se concentra y su salida es casi un hecho consumado, en tanto hay una gran incógnita con Pírez, a quien se le vence el préstamo y River con Demichelis deben decidir si lo renuevan.Por su parte, Zuculini y Suárez, por temas de lesiones no tuvieron continuidad, y su futuro parece estar lejos de Núñez. De todos modos, ambos ya recibieron ofertas para seguir en Racing Club y en Belgrano de Córdoba, respectivamente, aunque siguen en conversaciones con la dirigencia millonaria., quien tiene un compromiso de venta tal como lo aseguró en conferencia de prensa Demichelis, tras la derrota contra Central., pero el club ya confirmó que hará uso de la opción para quedarse con el ciento por ciento del pase más un contrato por tres temporadas.Asimismo,, por lo que Demichelis deberá acordar con la dirigencia las charlas para el año que viene.Los temas contractuales van a ser un tema el año que viene, en especial porque se le vencen a jugadores del club como Santiago Simón y Claudio Echeverri, aunque desde la institución aseguran que se van a firmar en los próximos meses.Con este panorama, el entrenador tiene que pensar el equipo para jugar la final luego de un partido ante Central, en el que hizo cambios sorpresivos con las titularidades de Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori, Pablo Solari y Facundo Colidio.A la luz del resultado, River tuvo una efectividad en los disparos al arco de apenas el 16 por ciento, por eso es toda una incógnita saber qué equipo jugará por rendimientos propios y por el rival que pueda tocarle ya que el ganador de la Copa de la Liga se conocerá el sábado.Además,que sufrió un desgarro en el aductor derecho y llegará en condiciones para la convocatoria que se jugará en Santiago del Estero el 22 de diciembre.En tanto,y será evaluado en los entrenamientos de la semana, aunque se estima que estará presente sin problemas.Por último,y se estima que tendrá reposo deportivo hasta fines de enero del año próximo.River volverá al trabajo el martes por la tarde en el predio de Ezeiza, donde se entrenará hasta el viernes, ya que el plantel será licenciado el sábado y el domingo a la espera de los entrenamientos que van a apuntar a la final del Trofeo de Campeones.Luego de finalizada la temporada, el equipo tendrá vacaciones hasta la primera semana de enero cuando viajen a Tampa en los Estados Unidos para realizar la pretemporada de cara a la Copa de la Liga y la Libertadores del 2024.