Bordet adelantó que trabajará como una "oposición responsable" en la Cámara de Diputados. Foto: Archvio

Compartimos con Rosario muchos años en el gabinete trabajando por la provincia. Al frente de la intendencia dará continuidad a lo realizado por @adanhbahl para que la ciudad capital siga en esta senda de crecimiento y desarrollo. pic.twitter.com/WwkrbvscbA — Gustavo Bordet (@bordet) December 11, 2023

El diputado de Unión por la Patria (UxP), que hará sentir una "voz federal" y que votará a favor de los proyectos del presidente Javier Milei con los que "esté de acuerdo"."El veredicto popular nos puso para ser oposición, y mi prioridad será defender los intereses federales, de todas las provincias, hacer sentir una voz federal",, la capital entrerriana.El exgobernador de Entre Ríos integra el bloque de UxP, pero no se descarta crear un nuevo espacio con otros diputados que respondan a gobernadores de todo el país.El ahora legislador nacional también aseguró queBordety dijo que "queda mucho para andar"."Hay que esperar las medidas económicas y su efecto", dijo y manifestó su deseo de que al nuevo Gobierno "le vaya bien y que Argentina encuentre un camino que incluya a todos".También destacó que cierra su gestión de 8 años al mando de Entre RíosTambién respaldó a los medios públicos al destacar que "generan la posibilidad de tener información, entretenimiento, deporte y cultura a muchas personas que no tienen acceso a pagar un canal o por el lugar donde viven"."Después la gente elige qué medio escuchar, pero siempre es bueno tener un medio de bandera, como la BBC de Londres, o Radio y Televisión en Francia; Argentina no puede ser la excepción y todos tenemos derecho a tener voz", completó.