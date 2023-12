Sunak brindó explicaciones sobre su rol durante la pandemia en el Reino Unido

Sunak intentó matizar su rol en la crisis sanitaria pocos días después de que Johnson pidiera perdón por no haber reconocido antes la gravedad de la situación / Foto: Archivo.

En medio de una semana crítica para su liderazgo, el primer ministro británico Rishi Sunak compareció este lunes en una investigación pública sobre laLa declaración de Sunak, que se produce en un momento de creciente tensión política debido a su plan de enviar inmigrantes ilegales a Ruanda, es considerada un hito importante en esta investigación, que no busca culpar ni juzgar sino entender los errores para que no vuelvan a repetirse.En la indagatoria ya han declarado Johnson, otros ministros y médicos clave que trabajaron durante la pandemia.Sunak, quien ocupaba el cargo de ministro de Finanzas durante la pandemia, fue objeto de críticas por las decisiones tomadas en aquel entonces,, contribuyendo a la propagación del virus.A su llegada a Dorland House, Londres, para su declaración, el premier fue recibido con protestas, e incluso un manifestante le recordó que "las vidas humanas son más importantes que el dinero".En su testimonio, Sunak intentó matizar su rol en la crisis sanitaria, pocos días después de queEl líder conservador defendió la toma de decisiones de Johnson, afirmando que siguió el consejo científico y destacó la importancia de un "fuerte debate" en la toma de decisiones tan trascendentales."Estoy profundamente apenado por todos aquellos que perdieron a sus seres queridos y que sufrieron", expresó al iniciar su declaración.Esta disculpa marcó el tono de su participación,En cuanto a la coordinación gubernamental, Sunak negó haber percibido alguna "disfunción" en el número 10, afirmando que sus interacciones con Johnson y el equipo le parecieron adecuadas.También aprovechó para aclarar queLa defensa de Sunak de la gestión de Johnson contrasta con las críticas que otros testigos han dirigido hacia el ex primer ministro, especialmente en lo que respecta a su toma de decisiones y su lenguaje durante la pandemia.Sunak enfrentó interrogantes sobre su programa "Eat Out to Help Out" (Come fuera para ayudar), implementado en un descanso de los confinamientos en el verano de 2020, que ofrecía, pero sus efectos negativos, se argumenta, superaron los beneficios económicos a corto plazo.El programa quedó bajo escrutinio por supuestamente no haber consultado a los expertos en salud antes de su implementación.El ex subdirector médico de Inglaterra, Jonathan Van-Tam, criticó el plan,Por su parte, Patrick Vallance, principal asesor científico, sugirió que el programa "Eat Out to Help Out" probablemente contribuyó a un aumento en las muertes relacionadas con el coronavirus y añadió que ni él ni Chris Whitty, director médico de Inglaterra, recordaban haber sido consultados previamente sobre esta iniciativa.