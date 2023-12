Cómo la prensa internacional reflejó la asunción de Milei

Foto: Fernando Gens

Foto: Camila Godoy

Foto: Leo Vaca

La prensa internacional cubrió la toma de posesión de Javier Milei como presidente de la Argentina y se hizo eco delque plantea en materia económica junto a su advertencia por el "empeoramiento de la economía a corto plazo".El medio británicoresaltó el compromiso que asumió Milei a usar un "tratamiento de shock" para la economía argentina, a pesar de advertir que la crisis financiera del país "empeoraría a corto plazo".The Times analizó que, en su primer discurso, Milei anunció recortes significativos en el gasto y remarcó que culpó al Gobierno anterior por la "inflación desenfrenada", que superó el 140%.En tanto, el diarioinglés se enfocó en la promesa de Milei de privatizar "la versión argentina" de la BBC y detener todos los proyectos de construcción pública, como parte de su programa de transformación radical.Ese periódico identificó a Milei como parte del "" y enfatizó en su cercanía con el expresidente estadounidense Donald Trump.En el mismo país, el diariotambién se hizo eco de la asunción de Milei, al que consideró como un libertario radical y excelebridad televisiva conocida como "El Loco", que prometió "sacar a la Argentina de décadas de decadencia".El medio británico resaltó en su artículo la comparación que el presidente hizo de su elección con la caída del Muro de Berlín, lo que marca, consignó, un "punto de inflexión" en la historia de la Argentina hacia una nueva "era de paz y prosperidad".En Estados Unidos, el diariotituló que "El nuevo presidente de extrema derecha de Argentina promete un shock al sistema".Además, remarcó que Milei decidió dar su primer discurso "dándole simbólicamente la espalda a la élite política mientras hablaba directamente a sus seguidores", en referencia a su mensaje en las escalinatas del Congreso, tras el acto de jura ante la Asamblea Legislativa.Por su parte, el periódico españoldestacó que "el presidente ultraderechista dio su primer discurso demoledor sobre la herencia recibida" y evaluó que su mandato comenzará con un "durísimo recorte del gasto público de unos 20 millones de dólares".Además de calificar su discurso frente a sus votantes como "un gesto simbólico del populismo de ultraderecha", remarcó la presencia de referentes mundiales de la misma procedencia ideológica que el libertario, como "el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y el líder del partido español Vox, Santiago Abascal".En sintonía, el diario españoltambién destacó el "severísimo ajuste" que Milei planteó en su asunción y también que el mandatario decidió no dar el "habitual discurso ante la Asamblea Legislativa" porque, en cambio, optó por dirigirse a la "multitud a las puertas del Congreso Nacional".Destacó el cántico de la "multitud de argentinos" en la Plaza Congreso que vitorearon 'No hay plata, no hay plata', y consideró "un giro político fundamental" a ese tipo de celebración que, dijo, se da "mientras se anuncia un ajuste muy severo, nunca antes visto" y se "alerta del peligro de una hiperinflación".El medio francés, por su parte, se enfocó en la advertencia de Milei sobre el empeoramiento de la economía argentina y enfatizó en "las dolorosas medidas" que anunció tomará el flamante mandatario.Desde el medio italianotambién subrayaron del discurso pronunciado ayer en las escalinatas del Congreso por Milei las advertencias de que "no hay plata" y que "el shock será inevitable'".También, pusieron el foco en las "necesarias reformas de choque" enunciadas como también en el reconocimiento de que "las cosas empeorarán en el corto plazo".