Para Martínez, "fue un error político" de Milei hablar fuera del Congreso

Foto: Victor Carreiras.

El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, consideró este lunes un "error político" la decisión del presidente Javier Milei de hablar este domingo, tras la jura en su cargo, en las escalinatas del Congreso, fuera del recinto, y que luego le pida a ese mismo parlamento que participe de "la elaboración y sanción de leyes" de su gestión., aseguró el legislador de UxP en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.Allí, sostuvo que el flamante mandatario "eligió dar su discurso frente a sus seguidores, terminando con una tradición que siempre había permanecido y era que los presidentes le hablen a la Asamblea" Legislativa.Respecto al contenido del discurso formulado ayer por Milei en las escalinatas del Congreso, Martínez consideró que "hubo datos falsos, inexactitudes y una lectura caprichosa de los datos"."Lo que más me preocupó es esa cuestión a lo Margaret Thatcher de que no hay alternativa al ajuste y al shock", afirmó el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria.En ese sentido, indicó que otro aspecto sobre el que habló el mandatario "claramente" en su mensaje es que "va a haber un impacto negativo en el nivel de actividad, o sea que va a haber recesión en el empleo, despidos, caída en el salario real, o sea que va a haber devaluación y pérdida de poder adquisitivo y aumentar la pobreza"., insistió Germán Martínez en las declaraciones que formuló esta mañana.Con respecto a los proyectos de ley que enviará Milei al Congreso, Martínez dijo que aún no se sabe si será "una ley ómnibus o paquete de leyes que algunos dicen que podrían entrar a mitad de semana".Por otro lado, Martínezal señalar que "no es un acto íntimo"."Que no lo hayamos podido ver es una limitación al acceso a la información pública", remarcó.