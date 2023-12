Zago: "Vamos a tratar de discutir hasta lo último para lograr los consensos necesarios"

El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago, aseguró que buscarán consenso para aprobar las leyes que envíe el nuevo gobierno / Foto: @Diputador.Ar

Zago dijo que "aún no se sabe" si habrá un paquete de leyes o bien varias normas desagregadas

Zago calificó como "ejemplar" el traspado de mando y destacó todos los actos celebrados el domingo / Foto: Luis Cetraro.

Las medidas

"Vamos a contarle a la sociedad lo que tenemos y cuál va a a ser el recorte que vamos a poner sobre la mesa, la cruel realidad" (FW)Oscar Zago, diputado nacional

El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, se manifestó confiado en que el oficialismo conseguirá respaldos para sancionar leyes clave,Al ser consultado sobre las críticas de la oposición a la decisión del flamante presidente Javier Milei de formular su discurso fuera del Congreso y no en el recinto, Zago relativizó esos cuestionamientos y afirmó que en LLA hay "buen diálogo con todos los bloques que interpretan al Congreso".En declaraciones a radio 10, el legislador añadió que "Vamos a tratar de discutir hasta lo último para lograr consensos que se necesitan."."Estamos bregando para que apenas vengan las medidas uno pueda ir acomodando los discursos", aseveró Zago.Respecto a las medidas que impulsará Milei en las próximas horas, Zago dijo que "aún no se sabe si hay un paquete de leyes" o bien varias leyes y señaló que el detalle de esas normas, de la que participaba el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem."Los diputados nos vamos a enterar seguramente por la tarde. cuando nos comunique al bloque cómo va a ser el paquete de medidas que van a ir viniendo", precisó Zago.En torno a la ceremonia de asunción, Zago consideró quefueron "muy emotivos, no sólo el del Congreso sino los distintos actos".En torno a las medidas, el legislador reiteró que tal como dijo el Presidente "el ajuste lo va a hacer la política y queremos hacerlo bien"."Hoy empieza el nuevo día, donde nos vamos a encontrar con la realidad, a partir de eso vamos a contarle a la sociedad lo que tenemos y", concluyó.