Caputo anunciará mañana las primeras medidas económicas, confirmó el vocero presidencial

El ministro de Economía, Luis Caputo anunciará el martes las primeras medidas del área del flamante gobierno de Javier Milei, informó el vocero presidencial, Manuel Adorni."Mañana (por el martes), está por definirse el horario, los anuncios en materia económica serán realizados por el ministro Luis Caputo", señaló.En su primer contacto con el periodismo en la Casa Rosada,y reafirmó que "se va a respetar a rajatabla en equilibrio fiscal"."El 'no hay plata' no es una frase hecha", puntualizó, en una ratificación del sentido de la política fiscal del nuevo gobierno, sobre la que dijo que "está claro que se vienen tiempos de cambio, tiempos que serán complejos".Adorni señaló que "hay cambios bruscos de precios que venimos viendo desde hace muchísimo tiempo", con "un 200% de inflación anual y salarios reales que a veces dan pena cuando se los compara con lo que pasa en el mundo".En cuanto a la estrategia para desacelerar la inflación, el vocero presidencial reiteró la advertencia que había formulado Milei sobre el "rezago" que deja la emisión monetaria, "que lleva tiempo corregir"."La Argentina está desordenada, tiene un problema de emisión monetaria que va a seguir impactando en los precios por mucho tiempo más, los cambios de precios no son una novedad de hoy ni de mañana", remarcó.Al preguntársele su estimación sobre cómo sería la apertura de los mercados, Adorni aclaró que no era su función hacer pronósticos de esa naturaleza: "Algo con lo que vamos a terminar es con la futurología", sentenció.El vocero presidencial afirmó que Milei tiene la decisión de "poner en valor" al empleado público, al destacar que "la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado"."Con lo que no estamos de acuerdo, y lo vamos a combatir, es con lo que se denomina el empleo militante, que está por una cuestión política, no aporta nada y quita productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar", afirmó el portavoz, en su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada.Ante una consulta, Adorni subrayó que"Es decisión del presidente Milei poner en valor al empleado público, la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado", reafirmó.Por eso, el funcionario remarcó que en lo que "no" están de "acuerdo" en la nueva gestión, y que van a "combatir", es "lo que se denomina el empleo militante, el empleado que está por una cuestión política y no aporta nada""Y voy más allá, no sólo que no aporta, sino que quita productividad y salario al empleado que quiere trabajar, que daría su vida por el Estado. Así que no veo ningún conflicto ni ningún empleado público que deba estar preocupado por su puesto de trabajo", insistió Adorni.Sobre el tema, el vocero reiteró que"Una persona que no trabaja, que esté ocupando una silla, cobrando un sueldo con lo que pagamos todos, que también paga la persona que apenas llega a poner un plato de comida sobre la mesa... es una decisión firme del presidente Milei de terminar con ese empleo político o militante. Ese empleo va a dejar de existir", afirmó.Acerca del DNU que otorga a la Jefatura de Gabinete la potestad de reforma sobre las empresas públicas, dijo que "en principio no hay ninguna decisión para comunicar" y agregó que "se transmitirá" con el "paso de los días y de quien está a cargo de esas determinaciones"."Nadie de la planta pública que tenga un trabajo va a tener que tener ningún tipo de preocupación de absolutamente nada", precisó."Esto tiene que quedar claro -insistió-. Milei lo vino diciendo en campaña y previo a la campaña, cuáles eran sus ideas, que es por lo que el pueblo argentino lo puso en la Presidencia de la Nación y vino a cambiar la Argentina".Adorni, en ese sentido, aseveró que "esta lógica de premiar al que no trabaja con los mismos premios que se le dan al que sí trabaja es una injusticia que se va a terminar".Y reiteró que esos "plazos y cómo será los tiempos del camino a recorrer los iremos informando".Por otro lado, destacó el inicio de una etapa "distinta" en el país con el Gobierno de Milei, una etapa del "mérito", donde "no tengamos que sufrir ni "la pobreza, la indigencia ni los salarios bajos", y que "abraza" valores como el "respeto por la ley, las libertades individuales y la propiedad privada, todo englobado en el respeto irrestricto por el proyecto del prójimo"."La decisión del Presidente es que este sea el inicio de una Argentina distinta, de una Argentina del mérito, de una Argentina donde no tengamos que sufrir ni la indigencia, ni la pobreza, ni los salarios bajos, y, por supuesto, que nos abramos al mundo", aseveró el vocero presidencial en la primera conferencia de prensa que brindó esta mañana en la Casa de Gobierno.Allí, anticipó que esos encuentros se realizarán todos los días a las 9 y que, de ser necesario, se sumarán otras instancias de ese tipo para comunicar lo que haya que comunicar desde el Gobierno.