El ranking completo de lo más buscado este año en Google Argentina

ChatGPT, la guerra entre Israel y Hamas, el "meteorito" en Bariloche, la estatua del exdirector técnico de River Plate Marcelo Gallardo, el juicio a los rugbiers por el homicidio de Fernando Báez Sosa y "Barbenheimer" (por las películas Barbie y Oppenheimer) estuvieron entre los términos más buscados en Google en la Argentina durante 2023, se informó este lunes en el resumen anual del buscador.Entre los acontecimientos que más impactaron a las y los usuarios argentinos,, término que ocupó el segundo lugar en un año marcado por el proceso electoral, y ChatGPT de OpenAi resultó primero en la lista, luego de su lanzamiento a fines de 2022.En tercer lugar de acontecimientos más buscados estuvo el conflicto entre Israel y Hamas, que recrudeció a partir del 7 de octubre con el ataque terrorista del grupo islamista palestino en territorio israelí.También, como el "meteorito" en Bariloche por el paso de un asteroide detectado en la zona el 9 de septiembre, cuando una potente luz iluminó por unos segundos el cielo de la ciudad poco después de la medianoche, un fenómeno que pudo verse hasta Villa La Angostura y en áreas aledañas a Chile.Otro de los acontecimientos más buscados fue la presentación de la, descubierta en el Monumental el jueves 25 de mayo, en el cumpleaños 122 del club, para celebrar los logros del exjugador y exdirector técnico de River, que fue muy comentada redes sociales por el tamaño protuberante de los genitales de la obra.En tanto, el acontecimiento legal más buscado del año fue el, que se desarrolló de forma oral y pública durante el mes de enero con el dictado del veredicto el 6 de febrero, cuando cinco de los ocho rugbiers fueron condenados a cadena perpetua y los tres restantes, a 15 años de prisión.Entre las personalidades destacadas del año, por ser las más buscadas, ocupó el primer lugar del ranking la modelo y actrizdespués de su fallecimiento el pasado 31 de agosto por problemas de salud luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por Aníbal Lotocki, quien fue condenado por la Cámara Nacional de Casación Penal a 8 años de prisión por "lesiones graves reiteradas" contra ella, entre otros damnificados, y con 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina.En el mismo sentido, también fue buscado en Google, el panelista de televisión del programa y productor de moda que falleció el 17 de agosto. Y le siguieron otras personalidades del mundo del entretenimiento local que fallecieron este año, como el cantante santiagueño Huguito Flores, la actriz María Onetto y el músico Ricardo Iorio.Del ámbito internacional, despertaron el interés en las búsquedas el actor que representó aen la mítica serie norteamericana "Friends", Mathew Perry, y la cantante Tina Turner, leyenda de la música, ambos fallecidos este año.En la categoría música,, que incluyó tres recitales multitudinarios en la ciudad de Buenos Aires, con el fenómeno "swifties" de fandoms argentinos.El cantantese ubicó en agosto en el segundo puesto de lo más buscado en la categoría luego de brindar numerosos shows en Movistar Arena, y la cantante Shakira resultó tercera, luego de publicar su "session" con el productor musical argentino Bizarrap en enero con la canción "Pa tipos como tu", con la que superaron cuatro récords Guinness al ser la canción latina más reproducida en Youtube en 24 horas, con 63 millones de vistas y la más reproducida en Spotify en una semana, con 80,6 millones de reproducciones, entre otros hitos.En la escena local, se destacó el cantautorde su disco "El Amor Después del Amor" y sus conciertos, y también el regreso del cantante "Chano" Charpentier a los escenarios, liderando la banda Tan Biónica luego de haber recibido el alta médica del sanatorio Otamendi donde había estado internado de urgencia en terapia intensiva por una infección y tras sucesivas internaciones en centros de rehabilitación. Lo acompañaron en la lista del ranking los cantantes revelación Milo J y La Joaqui.Las series, películas y programas de TV que marcaron el año fueron, que tuvo su gala final en marzo de este año y ya tiene fecha de regreso; Got Talent Argentina, División Palermo, Bailando 2023 y MasterChef, todos de producción nacional.Completaron la lista producciones extranjeras como The Last of Us, Merlina, Sex Education y Black Mirror.En la categoría películas, else vio reflejado en las listas siendo "Oppenheimer" y "Barbie" las más buscadas por las y los argentinos luego de su estreno en simultáneo en el mes de julio.En deportes, entre los términos más buscados estuvieron", equipo donde comenzó a jugar Lionel Messi este año; y el Mundial de fútbol femenino, que se disputó en Australia y Nueva Zelanda, entre el 20 de julio y el 20 de agosto.Por otro lado, se destacaron búsquedas de consulta y servicios, como ¿Dónde voto? y Padrón Electoral. También, Resultados de las Elecciones 2023, seguido de Debate Presidencial y Balotaje.El presidente electo Javier Milei encabezó la lista de políticos más buscados, seguido del exfuncionario Martín Insaurralde; y, en tercer lugar, el excandidato a presidente y exministro de Economía, Sergio Massa.Entre las preguntas que más se hicieron a Google en las categorías ¿Qué? y ¿Cómo? se destacaron "¿Qué son los BRICS?", en el marco de la "histórica" incorporación de Argentina y otros cinco países, según definieron los líderes de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica (Brics); "¿Qué pasa si no voy a votar?"; "¿Hasta qué hora se puede votar?"; "¿Cómo saber si me devuelven el IVA?"; "¿Cómo saber dónde voto?"; "¿Cómo se llama la novia de Gerard Piqué?" -a partir de la canción de Shakira donde se hace referencia a ella-; y ¿Cómo votar en Gran Hermano?.Entre los tutoriales más buscados estuvieron los del el rompecabezas mecánico tridimensional Cubo Rubick; el lenguaje de programación Python; y los del voto electrónico en CABA.