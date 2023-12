Maximiliano Pullaro prometió en su asunción "un gobierno de acción"

Foto: Luis Cetraro.

La situación de la provincia es compleja. No todo es responsabilidad de la gestión que hoy termina, pero nos encontramos con déficit fiscal, deuda flotante, una inseguridad descontrolada, una Justicia cara que no da respuestas" Maximiliano Pullaro

Foto: Luis Cetraro.

Foto: Luis Cetraro.

El radicalasumió este domingo como gobernador de la provincia de Santa Fe para el período 2023-2027 al prestar juramento ante la Asamblea Legislativa y, tras prometer que dirigirá "un gobierno de acción", anunció "una renovación de la Justicia, haciendo cumplir la Constitución".Pullaro, de 49 años, sucedió en el sillón del Brigadier López al peronista Omar Perotti, en lo que representó, ya que el último mandatario de esa extracción fue Aldo Tessio, entre 1963 y 1966.En primer término asumió su cargo la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien luego procedió a tomar el juramento de rigor a Pullaro, quien lo hizo por "Dios, la Patria, el pueblo de la provincia de Santa Fe y, padre de la democracia"."Hoy empezamos una nueva etapa, es tiempo de un nuevo comienzo, que no pretende ser fundacional, sino queque los argentinos fuimos capaces de construir", dijo Pullaro en el inicio de su discurso.En ese sentido, dijo que hay que asumir "sus logros, pero por sobre todas las cosas conociendo sus enormes deudas, las que vamos a enfrentar con proyectos, acciones y mucho trabajo"."La situación de la provincia es compleja. No todo es responsabilidad de la gestión que hoy termina, pero nos encontramos con déficit fiscal, deuda flotante, una inseguridad descontrolada, una Justicia cara que no da respuestas", añadió, en la primera alusión al Poder Judicial, que luego retomó al decir que buscará "una renovación" y mencionó "la Constitución", en un claro mensaje a la Corte Suprema.Luego, Pullaro agregó que hoy "la producción está en problemas porque no fue defendida, (hay) obras públicas paralizadas, la calidad educativa en retroceso y un sistema de salud que perdió la capacidad de atención que lo caracterizaba".En otro tramo de su discurso, el mandatario dijo que asumirá "el desafío de defender lo que somos como provincia en un contexto nacional de mucha incertidumbre, atravesada por una crisis económica y social sin precedentes, con un alto endeudamiento, inflación, aumento de la pobreza y un notable deterioro institucional".Sostuvo que, por lo que "va a ser uno de los principales ejes de gestión del Gobierno".En ese sentido, dijo quey sostuvo que de poco sirve combatir el delito si "desde adentro de las unidades penitenciarias siguen cometiendo delitos que impactan en las calles".Además, anunció el envío de un, es decir civil, comercial, laboral y de familia, "para descomprimir la carga de trabajo y agilizar los procesos judiciales"Respecto del, dijo que ly que las causas "han sido las políticas nacionales" por "presión impositiva, intervención de mercados, cierre de exportaciones o eventos climáticos".A la vez,, a la que mencionó como la principal creadora de empleo, y dijo que la idea es "de la provincia, hoy en el orden de las 750" en sus cuatro años de Gobierno.Pullaro sostuvo que encontró a la Empresa Provincial de la Energía "con un atraso tarifario deliberado" y "con déficit financiero mensual desde octubre", a la vez que explicó que"está reclamando una", por lo que su equipo está trabajando en el análisis de la situación.También anticipó que trabajará en conjunto con sus pares de Córdoba. Martín Llaryora, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio,, y sostuvo que Santa Fe "tiene todo para ser la locomotora del crecimiento nacional, con más producción, sostenibilidad, infraestructura productiva, exportando para crecer e innovando para exportar".Destacó que otro de los ejes de su administración será "innovar el Estado, simplificando sus procedimientos internos" para "optimizar los tiempos de respuesta".Luego, anunció que, ya queSobredijo que aspira a "garantizar los 190 días de clases" y anunció que, para comenzar las clases el 26 de febrero".Acerca de ladijo que su Gobierno, que se ven desbordados ante la creciente demanda de atención" y promoverá "políticas de cuidado para quienes tienen la enorme función de cuidarnos".