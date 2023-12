Ziliotto asumió segundo mandato y alertó: "Si cortan recursos no podremos cumplir"

Foto: Julián Varela

Ziliotto participó por la mañana del acto de asunción de Javier Milei en el Congreso de la Nación y horas después juró como gobernador de La Pampa por otros cuatro años, en un acto realizado en la Legislatura provincial.Al finalizar su mensaje ante la Cámara de Diputados pampeana, le dijo a la prensa local queSobre las propuestas que están en duda y no podría realizar, afirmó: "Es la verdad. Nosotros siempre le hemos dicho la verdad al pueblo pampeano sobre lo que podemos hacer y lo que no".Sobre el dichoy especialmente por una mejor calidad de vida".Durante su discurso ante la Legislatura pampeana, anunció la creación de un Servicio Penitenciario Federal y de una Secretaría de Cambio Climático y ratificó la política salarial con aumentos atados a la inflación, al tiempo que anunció mayor inversión en salud, educación, seguridad, conectividad y fibra óptica. En ese marco aseguró que "no se detendrá la obra pública provincial".Pero advirtió:, nos corresponden en el marco de un país federal"."Esperamos que estos objetivos no sean sólo una expresión de deseo, menos aún una utopía inalcanzable. Será muy negativo si se detiene la economía destruyendo nuevamente la industria nacional, achicando el consumo por la baja del poder adquisitivo del salario, eliminando la obra pública y generando así altísimos niveles de desocupación", alertó.En ese contexto pidió que la Nación respete los fallos a favor de La Pampa en materia de ríos y los acuerdos por la coparticipación provincial y arengó aAdemásEl gobernador apeló: "Defendamos nuestra idiosincrasia, defendamos nuestra forma de vivir, defendamos la pampeanidad", y "que no nos borren la memoria: son 30 mil" los desaparecidos.